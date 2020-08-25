За розрахунками Міністерства освіти і науки, на 2021 рік мінімальне забезпечення шкіл антисептиками, масками і дезінфекторами складе понад 26 мільярдів гривень.

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" сказав в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

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За його словами, в багатьох областях і містах школи забезпечили всім необхідним, але МОН нічим допомогти не може.

"У цьому році міністерство вже виконало свої фінансові зобов'язання у повному обсязі. Але ми подали пропозиції щодо бюджету на наступний рік, де розрахували, що мінімальна потреба шкіл в антисептиках, масках і дезінфекторах коштуватиме 26,4 мільярди гривень", – заявив Шкарлет.

І відповідаючи на питання про те, що у багатьох шкіл немає коштів для закупівлі антисептиків та проведення тестування вчителів на коронавірус перед 1 вересня, в.о. міністра запевнив, що це не є компетенцією МОН.

Він додав, що навіть Максим Степанов (міністр охорони здоров'я, – ред) запевнив, що тестування вчителів, викладачів можливе лише у випадку контакту і захворювання.

Додамо, що у МОЗ запевнили, що випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію.