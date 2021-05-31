Скільки грошей піде на створення президентського університету та як будуть відбирати студентів

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, що в Україні незабаром має з’явитися президентський університет майбутнього. Проте на створення вишу необхідно витратити понад 7 мільярдів гривень.

В межах форуму "Україна 30. Освіта і наука" Шкарлет наголосив, що президентський університет у Києві будк розташований на ВДНГ у Києві. Територія вишу займатиме 16 гекторів, а загальна площа забудови – 25,8 тисяч квадратних метрів.

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Коли розпочнуться навчання у президентському виші? Перший навчальний рік у цьому закладі почнеться вже 1 жовтня 2023 року.

Скільки грошей піде на президентський університет

Проте, за словами Шкарлета, в цілому техніко-економічне обґрунтування ще не розроблялося, але треба створити концепт і надати вишу необхідну кількість обладнання.

Під ті чи інші цілі, які поставлені по шести стратегічних освітніх напрямах, сам університет (на нього виділять, – 24 канал) – це 6,7 мільярдів гривень на три роки, це нове будівництво. А разом із підготовкою, проєктним офісом, проєктно-кошторисною документацією – це 7,2 мільярда гривень,

– зазначив міністр.

Як будуть відбирати студентів на навчання

Для вступу в президентський університет ЗНО буде враховуватися, але також зі вступниками проводитимуться співбесіди.

“Відбір відбуватиметься в 4 етапи, ЗНО – це лише допуск, після цього – детальні співбесіди щодо можливості цієї людини працювати і генерувати нові знання, – сказав Шкарлет.

Максимальна кількість людей по кожному з напрямків підготовки – 20 осіб. Тож, вже у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів.



Так виглядатиме президентський університет у Києві / Скриншот з відео

Навчання буде здійснюватися за шістьма основних напрямків:

інформаційні технології;

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

новітні енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

міжнародні відносини й безпека.

Зазначимо, що Володимир Зеленський вже підписав указ про створення Президентського університету майбутнього.

За його словами навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.

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Додамо, що найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання – їм гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники зможуть реалізувати власні наукові розробки.