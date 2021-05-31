В межах форуму "Україна 30. Освіта і наука" Шкарлет наголосив, що президентський університет у Києві будк розташований на ВДНГ у Києві. Територія вишу займатиме 16 гекторів, а загальна площа забудови – 25,8 тисяч квадратних метрів.
До теми Президентський університет формуватиме навички майбутнього, – Шкарлет про новий виш в Україні
Коли розпочнуться навчання у президентському виші? Перший навчальний рік у цьому закладі почнеться вже 1 жовтня 2023 року.
Скільки грошей піде на президентський університет
Проте, за словами Шкарлета, в цілому техніко-економічне обґрунтування ще не розроблялося, але треба створити концепт і надати вишу необхідну кількість обладнання.
Під ті чи інші цілі, які поставлені по шести стратегічних освітніх напрямах, сам університет (на нього виділять, – 24 канал) – це 6,7 мільярдів гривень на три роки, це нове будівництво. А разом із підготовкою, проєктним офісом, проєктно-кошторисною документацією – це 7,2 мільярда гривень,
– зазначив міністр.
Як будуть відбирати студентів на навчання
Для вступу в президентський університет ЗНО буде враховуватися, але також зі вступниками проводитимуться співбесіди.
“Відбір відбуватиметься в 4 етапи, ЗНО – це лише допуск, після цього – детальні співбесіди щодо можливості цієї людини працювати і генерувати нові знання, – сказав Шкарлет.
Максимальна кількість людей по кожному з напрямків підготовки – 20 осіб. Тож, вже у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів.
Так виглядатиме президентський університет у Києві / Скриншот з відео
Навчання буде здійснюватися за шістьма основних напрямків:
- інформаційні технології;
- кібербезпека та штучний інтелект;
- нанотехнології;
- аерокосмічні технології;
- новітні енергетичні технології;
- біотехнології та науки про здоров’я;
- міжнародні відносини й безпека.
Зазначимо, що Володимир Зеленський вже підписав указ про створення Президентського університету майбутнього.
За його словами навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.
До теми Вступити на бакалавра у 2021: усі деталі та відповіді на найпоширеніші запитання абітурієнтів
Додамо, що найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання – їм гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники зможуть реалізувати власні наукові розробки.
Окрім того, Сергій Шкарлет розповів про особливості університету для студентів та викладачів:
- соціальний пакет,
- безкоштовне навчання,
- соцстрахування,
- гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних компаніях, центральних органах влади тощо.
До викладання в університеті залучатимуть найкращих українських фахівців і застосовуватимуться найсучасніші методики викладання