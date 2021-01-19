У Державному бюджеті на 2021 рік на оплату праці вчителів передбачено майже 100 мільярдів гривень, а це на 18,7 мільярда більше ніж у 2020 році. Так, з цих коштів зарплату отримають понад 400 тисяч учителів.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев розповів, що держава продовжує виконувати зобов’язання щодо утримання педагогів для надання якісної освіти учням. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

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Він наголосив, що, не зважаючи на виклики пандемії, держава продовжує стабільно підвищувати зарплати вчителів.

Так, у Держбюджеті на 2021 рік кошти дозволять підвищити оплату праці вчителів в середньому на 25,5%,

– повідомив заступник міністра фінансів.

Єрмоличев нагадав, що загалом у держбюджеті на 2021 рік на освіту передбачено 169,3 мільярда гривень з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що більше на 29,3 мільярда ніж у 2020 році.

"Напрямок фінансування освіти залишається пріоритетом держави. Адже якісна освіта має бути як у міській, так і у сільській місцевості, незалежно від того, де проживає учень", – зауважив міністр.

Додамо, що раніше Шкарлет підтримав профспілку працівників освіти і науки, які звернулися до уряду з проханням пришвидшити розгляд постанови про збільшення зарплат вчителям.

Адже з 1 січня виплати вчителям мали збільшити на 20%. А з 1 грудня 2021 року зарплати освітянам будуть збільшені ще на 8,4%.

На скільки збільшаться зарплати освітян:

ставка молодого вчителя без категорії та стажу роботи з січня 2021 становитиме 4 тисячі 859 гривень, з грудня – 5 тисяч 265 гривень.

ставка вчителя I категорії з січня 2021 року збільшиться до 6 тисяч 61 гривню, а з грудня 2021 – до 6 тисяч 567 гривень.

ставка вчителя вищої категорії із січня 2021 року підніметься до 6 тисяч 461 гривні, а з грудня 2021 – до 7 тисяч 1 гривні.