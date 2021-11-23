Скільки грошей отримав Сергій Шкарлет у жовтні: сума зарплати

Зарплата міністра освіти та науки Сергія Шкарлета за жовтень склала майже 54 тисячі гривень. Після утримання податків та зборів фактична сума зарплати становила 43,2 тисячі гривень.

Журналісти надіслали запит в МОН та з’ясували, що сума коштів, нарахована Сергію Шкарлету за жовтень, становила 53 940 гривень.

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Яку зарплату отримав Шкарлет

Посадовий оклад міністра склав понад 38 тисяч гривень .

. Надбавка як експерту з питань державних таємниць – 5 815 гривень.

Нарахування за відрядження – 9 296 гривень, а індексація – 57 гривень.

Відомо, що за липень 2021 року Сергій Шкарлет отримав 53 820 гривень. Водночас найбільше з команди МОН отримала директорка Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана Криштоф (97,5 тисячі гривень).

До слова, НАЗК завершило перевірку декларації міністра освіти та науки Сергія Шкарлета за 2020 рік. У відомстві заявляють, що він не пояснив походження деяких коштів та автомобіля. Деталі – читайте за посиланням.