Скільки грошей у Держбюджеті-2022 закладають на освіту

В уряді презентували показники Державного бюджету на 2022 рік. Зазначили, що на освіту планують виділити на 21 мільярд гривень більше, ніж цього року.

На освіту у бюджеті закладають 190 мільярдів гривень. До слова, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що освіта буде одним з пріоритетів бюджету на 2022 рік.

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На що підуть видатки на освіту

На зарплати освітянам спрямують 108 мільярдів гривень, тобто на понад 8 мільярдів більше, ніж у 2021 році. На стипендії хочуть виділити 4,5 мільярда (на 1,1 мільярда більше). Таким чином виплати для студентів також хочуть підняти в 1,5 – 2,5 раза.

На інклюзію в освіті та безбар'єрність хочуть закласти 8,9 мільярда гривень. Найбільшу суму у цій частині (4,7 мільярда) виділять на педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Видатки на освіту / Скриншот з відео



Як зростуть стипендії / Скриншот з відео



Видатки на освіту / Скриншот з відео

Бюджет-2022: що відомо