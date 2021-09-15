На освіту у бюджеті закладають 190 мільярдів гривень. До слова, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що освіта буде одним з пріоритетів бюджету на 2022 рік.
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На що підуть видатки на освіту
На зарплати освітянам спрямують 108 мільярдів гривень, тобто на понад 8 мільярдів більше, ніж цього року. На стипендії хочуть виділити 4,5 мільярда (на 1,1 мільярда більше). Таким чином виплати для студентів також хочуть підняти в 1,5 – 2,5 раза.
На інклюзію в освіті та безбар'єрність хочуть закласти 8,9 мільярда гривень. Найбільшу суму (4,7 мільярда) виділять на педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
Видатки на освіту / Скриншот з відео
Як зростуть стипендії / Скриншот з відео
Видатки на освіту / Скриншот з відео
Бюджет-2022: що відомо
- Проєкт Держбюджету вже передали на розгляд Верховної Ради. Також уряд оприлюднив основні показники.
- На медичну галузь планують спрямувати 193 мільярди гривень, на пенсійний фонд – 531 мільярд гривень, на оборону – 5,5% від ВВП.
- Планують, що доходи повинні становити 1277 мільярдів гривень або на 161 мільярд гривень більше, ніж у 2021. Видатки сягатимуть 1465 мільярдів гривень;
- Дефіцит у держбюджеті-2022 закладають на рівні 188 мільярдів гривень. Тобто його хочуть зменшити з 5,5% до 3,5% ВВП.
- Середньорічний курс гривні щодо долара заклали на рівні 28,6 – 28,7 гривні.