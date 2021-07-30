Зокрема, дівчата вступили у вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вишів, коледжі військової освіти тощо.

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Так, до військових закладів вступили близько 450 дівчат.

Найпопулярнішими спеціальностями серед дівчат у 2021 році стали:

військова журналістика,

військовий переклад,

фінанси та військова економіка,

морально-психологічне забезпечення в підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил),

адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем автоматизованої системи, управління авіацією та протиповітряною обороною,

захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах,

військова медицина.

Окрім того, цього року до військових навчальних закладів вступили близько 150 учасників ООС.

Зазначимо, що вступники з числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом під час вступу на навчання до військового вишу беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів.

До слова, загалом у 2021 році вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Лідерами за кількістю поданих заяв є виші у Львові та Києві.

10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів: