Зокрема, дівчата вступили у вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вишів, коледжі військової освіти тощо.
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Так, до військових закладів вступили близько 450 дівчат.
Найпопулярнішими спеціальностями серед дівчат у 2021 році стали:
- військова журналістика,
- військовий переклад,
- фінанси та військова економіка,
- морально-психологічне забезпечення в підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил),
- адміністрування інформаційно-телекомунікаційних систем автоматизованої системи, управління авіацією та протиповітряною обороною,
- захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах,
- військова медицина.
Окрім того, цього року до військових навчальних закладів вступили близько 150 учасників ООС.
Зазначимо, що вступники з числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом під час вступу на навчання до військового вишу беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів.
До слова, загалом у 2021 році вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Лідерами за кількістю поданих заяв є виші у Львові та Києві.
10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – понад 54 тисячі заяв.
- Львівський національний університет імені Івана Франка – понад 47 тисяч заяв.
- НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – понад 46 тисяч заяв.
- Національний авіаційний університет – майже 39 тисяч заяв.
- Національний університет "Львівська політехніка" – понад 37 тисяч заяв.
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – понад 32 тисячі заяв.
- Київський національний торговельно-економічний університет – майже 30 тисяч заяв.
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 26 тисяч заяв.
- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – понад 20 тисяч заяв.
- Київський університет імені Бориса Грінченка – понад 18 тисяч заяв.