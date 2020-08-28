Учнів можна перевозити під час карантину у шкількому автобусі. Але лише за умови, що кількість дітей у транспорті не повинна перевищувати кількості місць.

Про це під час брифінгу 28 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає 24 канал.

Важливо Скільки масок знадобиться учневі на один день: відповідь МОЗ

За його словами, у шкільному автобусі має бути виключно та кількість учнів, яка дорівнює кількості місць у транспорті.

Також важливо, щоб всі водії були забезпечені масками. "І обов'язково треба контролювався стан здоров'я водіїв, які працюють з учнями", – каже він. Тут йдеться про те, що водіям також варто щоранку вимірювати температуру перед допуском до роботи.

Міністр також додав, що в салоні шкільного транспорту школа має проводити дезінфекцію до початку та по закінченні робочого дня.

Додамо, що МОЗ оновило правила щодо навчання в школах. Зокрема, учням 1-4 класів можна перебувати у закладі без масок, а вчителі у помаранчевих зонах мають використовувати захисні щитки.



Правила роботи освітніх закладів / Інфографіка 24 каналу

Як проводити уроки в школі

Максим Степанов радить за можливості проводити уроки з деяких предметів на свіжому повітрі. Яких саме предметів – будуть визначати безпосередньо вчителі, а також це залежатиме від навчального плану.

"Якщо є така можливість і дозволяє погода – це було б корисно", – додає глава МОЗ.