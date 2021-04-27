Медведчук, Королевська та Шуфрич: хто з депутатів ОПЗЖ має наукові ступені

Ілля Кива від ОПЗЖ захистив кандидатську дисертацію та може отримати науковий ступінь. Виявляється, що із 44 депутатів фракції "Опозиційна платформа – "За життя" у Верховній Раді щонайменше 14 теж мають науковий ступінь, а ще 7 – навіть доктори наук.

При цьому, за словами активіста Сергія Стерненка, вищої освіти взагалі немає у Вадима Рабіновича. Водночас Юрій Бойко лише бакалавр.

До теми Науковий ступінь Киви ще має затвердити Атестаційна колегія МОН, – Новосад

Хто з депутатів ОПЗЖ має ступінь кандидата наук

Олег Волошин – кандидат політичних наук (у 2012 році захистив дисертацію на тему: "Політика Росії щодо СНД" в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка).

Юрій Загородній – кандидат педагогічних наук (у 1986 році закінчив історичний факультет КНУ ім.Т. Шевченка).

Дмитро Ісаєнко – кандидат наук з державного управління(у 2019 отримав диплом доктора наук в Київському університеті будівництва і архітектури та захистив дисертацію за спеціальністю "Управління проєктами і програмами").

Володимир Кальцев – кандидат політичних наук, викладач Запорізького державного університету.

Тарас Козак – кандидат економічних наук (у 2001 році захистив кандидатську дисертацію).

Олександр Колтунович – кандидат економічних наук (у 2012 році захистив кандидатську дисертацію з економіки в Тернопільському національному економічному університеті).

Наталія Королевська – кандидатка економічних наук (у 2011 році отримала диплом про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю "Економіка та управління підприємствами").

Василь Німченко – кандидат юридичних наук.

Юрій Павленко – кандидат філософських наук (2010).

Михайло Папієв – кандидат економічних наук.

Олександр Пономарьов – кандидат економічних наук (у 2013 році присудили науковий ступінь зі спеціальності "Економіка та управління підприємствами". У 2014 році присвоєно вчене звання доцента).

Микола Скорик – кандидат економічних наук.

Антоніна Славицька – кандидатка економічних наук.

Нестор Шуфрич – кандидат економічних наук ( у 2004 році захистив дисертацію на тему "Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угорщині" в Інституті аграрної економіки УААН).

Які депутати ОПЗЖ мають ступінь доктора наук:

Ренат Кузьмін – доктор юридичних наук.

Олександр Лукашев – доктор юридичних наук, професор кафедри фінансового права Харківського юридичного університету ім. Я. Мудрого.

Сергій Льовочкін – доктор економічних наук (у 2004 році захистив докторську дисертацію за темою "Макрофінансова стабілізація в Україні у контексті економічного зростання" у КНЕУ.

Михайло Макаренко – доктор медичних наук.

Григорій Мамка – доктор юридичних наук (у 2019 році здобув наукове звання доктора за спеціальністю "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза".

Віктор Медведчук – доктор юридичних наук (у 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: "Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення").

Тетяна Плачкова – доктор філософії з галузі знань “Право” (у 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня за темою "Адміністративно-правове забезпечення безпеки мореплавства в Україні" у Одеській юридичній академії).

Читайте також "Я Киву не знаю, оцінював його дисертацію", – члени вченої ради не розуміють обурення українців

До слова, Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію з назвою: "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

Проте колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявила, що науковий ступінь Киви ще має затвердити Атестаційна комісія МОН. Тобто рішення Вченої ради поки не остаточне.