Скільки чиновників не склали іспит з державної мови та яких в них рівень української

Завдяки новому закону про державну мову чиновники змушені складати іспити на визначення рівня володіння українською мовою. За перший місяць іспит уже склали понад 7 тисяч осіб. Який рівень української мають держслужбовці та скільки людей не склали іспит – читайте у статті.

Скільки чиновників перевірили знання на іспиті

Іспит почали проводити з 16 липня 2021 року. За перший тиждень – 1228 осіб, за другий – 1660 осіб, за третій – 1878 осіб, за четвертий – 2886 осіб.

До теми Уряд змінив умови складання іспиту на рівень української мови для чиновників

Як проходить іспит? У іспиті на рівень володіння української присутні 4 частини:

"Культура мови" (тести).

"Читання" (тести).

"Письмо" (одне завдання відкритого типу – необхідно прослухати аудіозапис, написати переказ почутого тексту й висловити своє ставлення до теми).

"Говоріння" (монолог з екзаменатором).

Час, відведений для складання іспиту на рівень володіння державною мовою, становить 30 хвилин (хоча спочатку давали 2 години).

Додамо, що тестову частину іспиту автоматично перевіряє комп’ютер, решту роботи – екзаменатори. Це забезпечує прозорість іспиту. Остаточні результати іспиту своїм рішенням встановлює Комісія протягом 15 календарних днів.

Який рівень української мови мають держслужбовці

Протягом першого місяця іспитування вже 3412 осіб отримали сертифікати про рівень володіння державною мовою:

державні сертифікати рівня А1 – жодної особи;

рівня А 2 – 3 особи;

рівня В1 – 29 осіб;

рівня В2 – 240 осіб;

рівня С1 – 1075 осіб;

рівня С2 – 2065 осіб.

Скільки чиновників не склали іспит з володіння державною мовою? Відсоток тих осіб, які іспиту не склали, не перевищує 2% (близько 70 людей).

Що буде з тими чиновниками, які не склали іспит? Такі особи можуть протягом 4 місяців перескласти іспит. За цей час людина зможе підтягнути свої знання і отримати на іспиті кращий результат.

Додамо, що впродовж серпня приблизно 12 тисяч претендентів можуть скласти іспит на знання української мови.

Як зареєструватися на участь в мовному іспиті

Відкрийте сайт exam.mova.gov.ua. Авторизуйтеся в системі, натиснувши вгорі кнопку "Авторизуватися через id.gov.ua". Якщо ви авторизуєтеся в системі вперше, вкажіть свою електронну адресу. Після авторизації натисніть на посилання "Усі іспити" в меню вгорі. Ви побачите доступні для складання іспити. Оберіть потрібний: для виконання службових обов'язків або для набуття громадянства. Натисніть на обраному іспиті. На сторінці іспиту натисніть на кнопку "Подати заяву на іспит". Оберіть область і центр іспитування. Після цього натисніть у полі "Оберіть дату". Зверніть увагу! У календарі будуть активними тільки ті дати, на які в обраному центрі є вільні місця, інакше ви побачите повідомлення, що вільних місць у центрі немає. Якщо вільні місця є, то треба натиснути на доступну дату. Оберіть бажаний проміжок часу. Якщо вам потрібні спеціальні умови для складання іспиту, поставте відповідну позначку (це призначено тільки для людей з інвалідністю). Натисніть кнопку "Подати заяву". Вгорі в меню "Заяви на іспити" ви побачите подану заяву.