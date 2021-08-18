Скільки чиновників перевірили знання на іспиті

Іспит почали проводити з 16 липня 2021 року. За перший тиждень – 1228 осіб, за другий – 1660 осіб, за третій – 1878 осіб, за четвертий – 2886 осіб.

До теми Уряд змінив умови складання іспиту на рівень української мови для чиновників

Як проходить іспит? У іспиті на рівень володіння української присутні 4 частини:

"Культура мови" (тести).

"Читання" (тести).

"Письмо" (одне завдання відкритого типу – необхідно прослухати аудіозапис, написати переказ почутого тексту й висловити своє ставлення до теми).

"Говоріння" (монолог з екзаменатором).

Час, відведений для складання іспиту на рівень володіння державною мовою, становить 30 хвилин (хоча спочатку давали 2 години).

Додамо, що тестову частину іспиту автоматично перевіряє комп’ютер, решту роботи – екзаменатори. Це забезпечує прозорість іспиту. Остаточні результати іспиту своїм рішенням встановлює Комісія протягом 15 календарних днів.

Який рівень української мови мають держслужбовці

Протягом першого місяця іспитування вже 3412 осіб отримали сертифікати про рівень володіння державною мовою:

державні сертифікати рівня А1 – жодної особи;

рівня А 2 – 3 особи;

рівня В1 – 29 осіб;

рівня В2 – 240 осіб;

рівня С1 – 1075 осіб;

рівня С2 – 2065 осіб.

Скільки чиновників не склали іспит з володіння державною мовою? Відсоток тих осіб, які іспиту не склали, не перевищує 2% (близько 70 людей).

Що буде з тими чиновниками, які не склали іспит? Такі особи можуть протягом 4 місяців перескласти іспит. За цей час людина зможе підтягнути свої знання і отримати на іспиті кращий результат.

Додамо, що впродовж серпня приблизно 12 тисяч претендентів можуть скласти іспит на знання української мови.

Як класифікують рівні української мови у сертифікаті та хто повинен складати іспит – читайте у статті.

Як зареєструватися на участь в мовному іспиті