Обсяг завдань для учнів 1 – 4 класів у школі регламентуються певними нормами, затвердженими Міністерством освіти та науки. Більше деталей про домашнє завдання – читайте у матеріалі.

Як працює система домашніх завдань та чому їх інколи вчителі задають забагато – розповіли у громадській організації "Батьківський контроль".

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Зокрема, там повідомляють, що домашні завдання не задаються учням 1 класу або ж на вихідні та свята.

Так, для учнів 2-4 класу обсяг домашніх завдань з усіх предметів не повинен перевищує затверджених витрат часу на їх виконання:

2 клас – 45 хвилин;

3 клас – 1 години 10 хвилин;

4 клас – 1 години 30 хвилин.

Чому іноді діти отримують домашнє завдання у збільшених обсягах?

У громадські організації розповіли, що забагато домашнього завдання вчителі можуть дати із додаткових підручників, а не лише безкоштовних державних підручників. Адже іноді такі батьки купують за власні кошти за списком, наданим класним керівником. Проте їх використання в школі порушує низку законів.

У громадській організації застерігають, що змушення до купівлі додаткових посібників та їхнє використання є з боку адміністрації школи злочинами – кримінальним та посадовим.

Що робити в такому випадку? Якщо ви не вважаєте, що дитині потрібне додаткове домашнє завдання, то вам потрібно більш критично аналізувати доцільність нових підручників.

До прикладу, коли вас просять здати гроші на додаткові зошити, треба одразу запитайте – навіщо вони? Що з ними будуть робити діти і коли? Не отримавши конкретної зрозумілої відповіді, ви можете просто не здавати гроші. Але краще зробити це в індивідуальній розмові зі вчителем.