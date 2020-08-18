Державне замовлення у медичних вишах на новий навчальний рік складає близько 4,5 тисячі місць. Зокрема, за трьома напрямами – "медицина", "стоматологія" і "педіатрія".

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, МОЗ також планує нововведення, зокрема, новий порядок навчання в інтернатурі. Тобто інтерни будуть стажуватися тільки в найкращих провідних закладах охорони здоров’я.

Окрім того, у 2020 році медичні виші отримали 4464 бюджетних місць. Так, збільшилося кількість держзамовлень на такі напрямки: "медицина" – 4 тисячі місць, "стоматологія" – 78 місць, "педіатрія" – 312 місць.

Степанов розповів, що кожного року медичні заклади вищої освіти випускають близько 11 тисяч майбутніх працівників. Потім вони підуть в інтернатуру, після чого стануть лікарями у конкретній спеціальності.

До слова, Максим Степанов наголосив, що у 2019 році медичні заклади вищої освіти не виконали план прийому на навчання. Так, вони недобрали майже тисячу абітурієнтів.