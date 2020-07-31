У 2020-2021 навчальному році в українських вишах є понад 84 тисячі бюджетних місць за освітнім ступенем "Бакалавр", а це на майже 6% більше, ніж було у 2019 році. А обсяг держзамовлень на магістра на основі диплому бакалавра становить цього року 45 тисяч місць.

Гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров заявив, що у 2020 році збільшилась кількість випускників 11-х класів на 11% (якщо порівнювати з 2019 роком), тому і збільшилися і бюджетні місця для вступу на бакалаврів та магістрів, йдеться на сайті МОН.

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Кількість бюджетних місць на підготовку бакалаврів у державних вишах збільшено, зокрема, на такі спеціальності, як:

Інформаційні технології – на 39,9%;

Механічна інженерія – на 13,3%;

Електрична інженерія – на 11,6%;

Виробництво та технології – на 11,1%;

Гуманітарні науки – на 10,8%;

Хімічна та біоінженерія – на 10%;

Електроніка та телекомунікації – на 10%;

Аграрні науки та продовольство – на 9,1%;

Математика та статистика – на 8,8%.

Проте довелося зменшити обсяг державного замовлення для бакалаврів на ті спеціальності, кількість випускників яких на ринку праці зараз достатня. Зокрема:

Сфера обслуговування – на 47,4%:

Журналістика – на 30,3%;

Управління та адміністрування – на 24,0%;

Право – на 17,6%;

Соціальні та поведінкові науки – на 11,6%;

Міжнародні відносини – на 6,3%.

За ступенем "Магістр" на основі повної загальної середньої освіти кількість бюджетних місць складає близько 6 тисяч місць (магістри медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування). Окрім того, у 2020 році на аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає 4 288 та 431 місць відповідно.



Найкращі виші України / Інфографіка 24 каналу