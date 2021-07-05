З 1 липня триває реєстрація електронних кабінетів вступників до коледжів, технікумів та університетів. Лише за першу добу зареєструвалося 38 тисяч осіб. А вже станом на ранок 5 липня створено понад 92 тисячі е-кабінетів.

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Незважаючи на навантаження через масове відвідування у перші дні реєстрації, сайт Вступної кампанії функціонує у звичному режимі.

Скільки вступників зареєструвало е-кабінети:

для вступу на бакалавра після школи – активовано понад 87 тисяч кабінетів,

для вступу на магістратуру після бакалаврату – активовано 146 кабінетів,

для вступу на бакалаврат після закінчення коледжу чи технікуму – активовано понад 4 тисячі кабінетів.

Зазначимо, що після реєстрації активувати кабінет потрібно впродовж години. Якщо цього не буде зроблено, то вступникові потрібно буде реєструвати кабінет знову.

Як зареєструвати е-кабінет вступника

Вступники у 2021 році подають заяви для вступу до вишів онлайн через електронні кабінети, куди абітурієнти мають завантажити свої дані.

Для реєстрації електронного кабінету абітурієнту потрібно внести такі дані:

один з сертифікатів ЗНО – номер, пін-код та рік отримання (дані інших сертифікатів треба буде додати в е-кабінет вже після реєстрації);

свідоцтво про повну загальну середню освіту (атестат про закінчення школи) – серію, номер та середній бал додатка.

Увага! Під час реєстрації електронного кабінету заборонено використовувати е-адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru тощо.

У МОН кажуть, що електронні кабінети вступників працюватимуть до 30 вересня, але зареєструвати кабінет та завантажити необхідні документи потрібно до 16 липня (це останній день подачі документів до вишів).

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