Журналісти 24 каналу підготували для читачів важливі новини, які відбулися цього тижня у сфері освіти. Зокрема, читайте про скасування нового українського правопису та скандал з викладачкою університету Драгоманова Євгенією Більченко. У цьому матеріалі зібрані всі найцікавіші події за тиждень – з 25 по 29 січня.

Джерело: 24 канал

Скасування нового правопису

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов та скасував постанову про питання українського правопису, якою було схвалено нову редакцію правопису.

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Хто подав позов? Позов у 2019 році подала мама учениці 7 класу, яка діяла в інтересах своєї доньки. Ще одним позивачем у цій справі виступила ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець (він фігурує на плівках з кабінету голови ОАСК Павла Вовка).

Яке рішення прийняв суд? Адвокат зазначив, що підставою позову було те, що уряд не мав компетенцією змінювати правопис. Тому ОАСК скасував рішення про новий правопис.

Це той самий правопис, в якому запроваджують "павзу", "Атени", "проєкт" та Марта замість Марфи. Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис. Окрім того, під час розгляду з'ясувалося, що мовна комісія мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом,

– написав Ільченко.

Пресслужба суду цю інформацію підтвердила. "У ході розгляду справи суд встановив, що уряд при ухваленні зазначеної постанови діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів. З огляду на це суд визнав протиправною та нечинною постанову "Питання українського правопису", – зазначено на сайті ОАСК.

Але у Кабміні заявили, що оскаржать рішення Окружного адміністративного суду Києва, який задовольнив цей позов. Всі деталі та приклади нового правопису – читайте за посиланням.

Скандал з викладачкою Більченко

Професорка університету Драгоманова Євгенія Більченко публічно розкритикувала новий закон про мову. Вона написала про нього так: "Лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії".

Згодом викладачка оприлюднила цілу низку скандальних заяв як "представниця російської цивілізації". Так, Більченко назвала Україну тоталітарною державою. Вона зазначила, що українською владою керують "вуличні етнорадикали", що займаються "фашизмом" і "Бухенвальдом".



Євгенія Більченко / Фото РБК-Україна

Окрім того, викладачка університету Драгоманова у 2018 році виступала на каналі підконтрольних Росії бойовиків. Її представили як "активістку Майдану", яка різко змінила свої погляди, дізнавшись "правду" про події на Донбасі.

Студентська спільнота засуджує позицію викладачки та вимагає звільнити її. У МОН кажуть, що таких повноважень не мають. 28 січня має бути засідання Вченої ради, на якому розглянуть це питання.

Цікаво, що колишні студенти вишу згадують, що раніше Більченко мала проукраїнську позицію, брала активну участь в Євромайдані та допомагала військовослужбовцям. Більше про це – читайте за посиланням.

Інші скандали та інциденти у сфері освіти

Вчителька в Дніпрі розповідає учням, що росіяни вбивають українців

У Дніпровській школі №137 спалахнув скандал. Там батьки учнів вимагають відсторонити від роботи вчительку Вікторію Жданову за її проукраїнську позицію. Педагог розповідає дітям про те, що Росія – країна-агресор, а росіяни вбивають українців.

Водночас директорка школи зізнається, що до викладача претензій з професійної точки зору немає. Навчальний процес організований правильно, а на своїх уроках вона дотримується державної політики і нічого не порушує.

Що учитель каже неправильно? Хто буде заперечувати, що у нас сьомий рік йде війна? На сході досі стріляють і гинуть герої. Те, що викладач прищеплює любов до української мови, я вважаю, це плюс,

– розповідає директорка.

Більше про цю ситуацію – читайте тут.

Суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії за позовом Портнова

Суд зобов'язав Міністерство освіти та науки переглянути сім підручники з історії України щодо висвітлення подій Революції Гідності. Задовільнили позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Чому Портнов подав до суду? За його словами, у підручниках історія з 2013 року викладається однобічно та з вигадуванням фактів, а також містить маніпулювання фактами та ознаки спотворення інформації та подій, що відбувалися у період 2013 – 2014 років.

Про які шкільні підручники йдеться та що відомо про Андрія Портнова – читайте у матеріалі.

Вчительці, яка не носила маску в школі, скасували штраф

На Рівненщині суд зобов’язав вчительку, яка відмовилася носити маску у школі, сплатити штраф. Але вона подала апеляцію і виграла суд. Тож, її штраф на суму 17 тисяч гривень скасували.

Зараз педагогиня все одно відмовилася одягати захисну маску чи щиток. "Я християнка й слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, оскільки Він створив мене за образом та подобою своєю.Тому я відмовляюсь носити ці маски й для мене її вдягти – це смерть", – заявила вона.

Читайте також Ісаєнко проти Шкарлета: суд визнав незаконним рішення МОН про звільнення ректора НАУ

Учень пережив клінічну смерть на уроці

У Запоріжжі під час уроку фізкультури в 17-річного школяра зупинилось серце. До приїзду швидкої хлопець уже не дихав, однак медикам вдалося його реанімувати. Лікарі боролися за його життя 40 хвилин.

У лікарні наголошують, що наразі прогнози робити ще рано, а хлопець перебуває в реанімації. Більше про це – читайте тут.

Коронавірус та очне навчання у школах

Від 25 січня в Україні не продовжили локдаун, проте поки діє адаптивний карантин. Але дитячі садочки та школи можуть працювати у звичному режимі. Наразі більшість шкіл вже розпочали освітній процес в очному форматі, але з частковим використанням змішаної та дистанційної форм.

Де почалося очне навчання? У МОН розповіли, що за парти повернулися майже всі учні в Одеській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Волинській, Донецькій, Чернігівській, Івано-Франківській, Житомирській областях та Києві.

Також від 91 до 99% шкіл повернулися до очного формату навчання в Черкаській, Луганській, Сумській, Київській та Миколаївській областях. Але у самому Миколаєві, Херсонській, Вінницькій та Харківській областях навчатимуться очно лише учні 1 – 4, 9 та 11 класів, решта – за змішаною формою).

А від 70% до 58% шкіл працюють очно в Чернівецькій, Запорізькій, Кіровоградській областях.

До теми https://education.24tv.ua/mozhut-zaprovaditi-zno-dlya-devyatiklasnikiv-novini-ukrayini_n1522141

Де навчаються змішано або дистанційно? На Полтавщині переважно змішана й дистанційна форми навчання. А в Тернопільській області учні молодших класів відвідують уроки очно, а школярі 5-11 класів навчаються за змішаною формою. Натомість у Рівненській, Львівській та Закарпатській областях переважно очна та змішана, частково – дистанційна форми навчання.

Зокрема, у Києві також відновилося очне навчання для учнів. Наразі у столиці всі школи й дитячі садочки працюють, а на карантин не зачинено жоден із закладів освіти. На карантин пішов лише один клас, а серед у садочках тимчасово закриті 38 груп у 34 закладах.

Скільки в Києві учнів і вчителів захворіли на коронавірус? За словами Кличка, у столиці зараз 108 школярів та 89 вчителів хворіють на COVID-19.

Як учням не заразитися грипом та COVID-19: поради МОЗ

уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;

обмежте відвідування місць великого скупчення людей;

часто провітрюйте приміщення;

часто мийте руки з милом;

не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками;

уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;

прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;

якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від нього на відстані не менше двох метрів.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Додамо, що школи повернулися до мультипрофільного харчування. Тепер учні знову можуть обирати страви із двох-трьох запропонованих. Чим годують школярів – читайте у матеріалі.

Рішення щодо освіти

До слова, у Києві змінюється оплата за дитячий садочок. Так, вже у 2021 році батьки будуть повністю оплачувати харчування дітей у дитячих садочках. Проте гроші на ремонти та обладнання здавати вже не будуть.

Але у КМДА додали, що не стосується пільгових категорій дітей, кількість яких щороку зростає. За їхнє харчування, як і раніше, стовідсотково сплачуватиметься зі столичного бюджету. Водночас міські кошти буде переорієнтовано на дезінфекцію, ремонти, забезпечення садочків вихователями та всім необхідним.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про стипендії учасникам ЗНО за найкращі бали, премії переможцям учнівських олімпіад та гранти на навчання за кордоном.

До теми Скільки заробляють вчителі на початку та через десять років роботи в школі: відомі суми

ЗНО у 2021 році для випускників

З 1 лютого розпочнеться реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Наразі розроблено кілька варіантів проведення ЗНО:

в повноформатному режимі;

як державну підсумкову атестацію у формі ЗНО;

як ДПА в закладах освіти.

"Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Остаточне рішення буде прийнято в березні на засіданні Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій", – наголошує Шкарлет.

Чи складатимуть ЗНО учні 9 класів? Державна підсумкова атестація для учнів 9 класів може здійснюватися у формі ЗНО. Але така норма може ввійти у дію лише з 2027 року.

Зокрема, що 2030 року пропонують зробити:

Пропонується запровадити ДПА за стандартизованим інструментом спершу для випускників 4-х класів, а потім уже для учнів 9-х класів.

Також для 9-х класів пропонують впроваджувати такий формат атестації не одразу зі всіх предметів, а поступово з певних галузей – перший рік з мовно-літературної галузі, наступного року з суспільно-гуманітарної тощо.

До слова, в Україні завершилася реєстрація на пробне ЗНО у 2021 році. Наразі зареєструвалося майже 140 тисяч українських випусників. Найбільше учасників, які виявили бажання пройти пробне тестування, зареєстрували у Києві, Львівській та Харківській областях. Які предмети обрали найбільше – читайте у матеріалі.