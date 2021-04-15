Скасування ДПА, скандали у закладах та новини у вишах – підсумки тижня в освіті

Верховна Рада звільнила випускників 11 класів від проходження обов'язкової державної підсумкової атестації у 2021 році.

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Випускникам дозволили не складати ДПА через карантин і пандемію коронавірусу. Рішення схвалили 298 народних депутатів.

Проте ДПА можна складати за бажанням. Закон також передбачає, що випускники можуть обирати, у якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є 3 варіанти:

за допомогою річного оцінювання;

через державну підсумкову атестацію;

через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Раніше від проходження ДПА звільнили учнів 4 та 9 класів. Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися в школах очно.

Але ЗНО для вступу у заклади вищої освіти залишається обов’язковим. Так, для абітурієнтів, які планують вступати до вишів, ЗНО будуть проводити в установлені терміни.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Новини у вищій освіті

Іноземні виші можуть відкрити філіали в Україні

12 квітня уряд підписав постанову про те, що іноземні виші зможуть відкривати структурні підрозділи в Україні.

Студенти в Україні матимуть можливість вчитися у кращих університетах світу. Провадження освітньої діяльності буде здійснюватися на підставі дозволу, який видаватиме МОН.

Які вимоги до іноземних університетів:

За рішенням уряду, іноземний виш під час подання документів на відкриття філіалу має входити до одного з міжнародних рейтингів і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.

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Яким вишам заборонено відкривати філії в Україні? Не надаватиметься дозвіл на відкриття такого філіалу для іноземного вишу, який є:

юридичною особою з іноземними інвестиціями Росії;

юридичною особою, зареєстрованою на території Росії;

або кінцевий бенефіціарний власник якої є резидентом Росії.

Рейтинг 100 найкращих факультетів України

Forbes опублікував рейтинг 100 найкращих факультетів. Так, у п’яти номінаціях найкращими виявилися факультети КНУ ім. Тараса Шевченка, у чотирьох – КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вони обидва представлені в рейтингу по 16 разів.

А в сегменті суспільних наук перше місце здобув соціологічний факультет Харківський національний університет ім. Каразіна. Загалом, цей виш представлено в рейтингу 14 разів.

У рейтингу фігурують 25 університетів із восьми міст України, у тому числі два – приватні. 90% найкращих факультетів розташовані в Києві, Львові та Харкові.

Скандали в закладах освіти

Добре, що є Путін, – скандал з доценткою вишу у Харкові

Читайте рейтинг факультетів у вишах Києва, Львова та Харкова – за цим посиланням

У мережі розгорівся скандал через висловлювання доцентки і викладачки Харківської державної академії культури Наталії Семейкіної. Вона заявила, що на війну на Донбасі Володимир Путін відправив війська для захисту російськомовних.

А куди лізуть не російськомовні?… Полізли на Донбас Турчинов і вся банда. У мене там повно студентів, які пишуть правду. Добре, що є Путін, може усіх не доб'ють,

– сказала Семейкіна.



Скриншот допису та коментарі Наталії Семейкіної

У Рівному тренерки з плавання б’ють дітей на заняттях

У Рівному до поліції надійшла скарга від 5 батьків, чиї діти відвідують одну зі спортивних шкіл.

Батьки звинувачують двох жінок-тренерок у використанні неприйнятних методах тренування та виховання дітей. Так, викладачки з плавання нібито завдали тілесних ушкоджень дітям.

Директорка ліцею у Соснівці вибачилася за булінг учнів

Директорка ліцею №2 у Соснівці Наталія Щербань образила старшокласників через їхній зовнішній вигляд. Вона назвала свої образливі висловлювання "настановами", але за свою поведінку вибачилася.

Педагогиня заявила, що шкодує, якщо її слова учні сприйняли як образи. “В час Великого Посту та напередодні Великодня я вирішила вибачитись перед дітьми, які мої настанови сприйняли як особисті образи”, – написала директорка.



Директорка Наталія Щербань / Фото з фейсбуку

Що відомо про скандал у Соснівському ліцеї

Директорка дорікнула підліткам, що вони носять спортивні та діряві штани: "В таких штанах ходять в стайню, але не більше". Також педагогиня дорікнула дівчатам, які вдягають хустки: "Що за манера. Я в свої роки ще можу накинути на себе якусь шаль, а накритися платком, як баба 30-ти років.. Дівчата, це не одяг". Вона навіть звернула увагу одній зі школярок на целюліт. А наприкінці розмови заявила, що не впускатиме учнів у школу, якщо вони не змінять свій вигляд.

У Харкові учень зірвав дистанційне навчання

У Харкові 11-річний хлопець надав доступ до онлайн-занять третім особам, які заважали вчителям проводити відеоконференцію. Правоохоронцям вдалося викрити учня, яким зривав дистанційне навчання.

На Львівщині вчителя оштрафували за булінг учнів

Суд на Львівщині оштрафував вчителя фізики і трудового навчання Гостинцівської школи за булінг учнів. 53-річний вчитель лайливо обзивав дітей.

Суд оцінив його слова як психологічне насильство. На педагога скаржились учні 5, 6, 7 та 9 класів. У суді вчитель частково визнав свою провину.

Дитину на Закарпатті не взяли в садочок, бо батьки не знають угорську

На Закарпатті спалахнув мовний скандал. Там батько заявив, що його дитину не хочуть брати у дитячий садок, бо він та його дружина не знають угорської мови. Деталі – за посиланням.

Рішення уряду та МОН

Уряд ухвалив стипендії для переможців шкільних олімпіад та учнів, які найкраще складуть ЗНО.

Так, 270 школярів, які найкраще складуть ЗНО, зможуть отримати стипендію у розмірі 10 000 гривень. Вона буде виплачуватися щомісяця протягом року.

Також стипендії виділять і переможцям шкільних олімпіад:

для переможців всеукраїнських олімпіад – 20 000 гривень,

для переможців міжнародних олімпіад – 100 000 гривень.

Окрім того, уряд визначив порядок складання іспиту на знання української мови. Передбачається, що він буде складатися з письмової та усної частин. Іспит проходитиме дистанційно у формі анонімного тестування.

Карантин у школах

Загалом на дистанційне навчання вже перейшли майже 5 тисяч шкіл в Україні, ще 11 тисяч навчає учнів в очному режимі. Також на самоізоляції через COVID-19 перебуває понад 1600 класів.

До того ж, вже безліч областей перейшли до червоної зони, а в деяких містах навіть ввели посилений карантин. Тож, школи в більшості регіонів навчаються дистанційно учнів 5 – 11 класів, а десь і початкову школу.

У яких містах учні перейшли на онлайн-навчання:

Івано-Франківськ

Харків

Житомир

Чернігів

Вінниця

Ужгород

Львів

Київ

Одеса

Миколаїв

Полтава

Водночас у Рівному вирішили послабити карантинні обмеження. З 19 квітня навчальний процес у закладах освіти відновлюють у повному обсязі. До очного навчання повернуться учні 5 – 11 класів.

Додамо, що у Києві карантин продовжили до 30 квітня. Тож, дитячі садки можуть відкрити вже після Великодня – з 10 травня.

Вакцинація вчителів

Китайською вакциною CoronaVac будуть щеплювати від коронавірусу освітян, які працюватимуть на ЗНО.

Коли будуть вакцинувати вчителів? За словами Ляшка, очікується, що щеплення китайським препаратом розпочнеться з наступного тижня. Вакцину відправлятимуть в регіони з 12 квітня, а робити щеплення почнуть з вівторка, 13 квітня.

До слова, ЗНО в Україні стартує з 21 травня тестуванням з хімії, а закінчитися 15 червня – останнє ЗНО з географії. Загалом на ЗНО-2021 зареєструвалося близько 320 тисяч школярів.