Скасування ДПА не врятує систему шкільної освіти від деградації, – освітній експерт

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні скасували ДПА для учнів 4 та 9 класів. Проте експерти переконують, що проведення екзаменів. як завершення одного етапу навчання та переходу до іншого, має відновитися.

Екс очільник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук запевнив, що повністю підтримує скасування ДПА у 4 та 9 класах.

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Освітній експерт вважає, що ДПА як форма перевірки знань та результатів навчання безглузда. “Це своєрідне освітнє шоу, від якого немає користі”, – сказав він.

Ігор Лікарчук розповів, що у дорадянській та радянській школі екзамени були обов’язковою складовою навчання. Вони обов'язково проводилися після закінчення навчального року та були своєрідним рубежем для переходу на новий рівень навчання.

Пізніше від екзаменів для всіх учнів неповної та повної середньої школи відмовилися й залишили їх лише для учнів випускних класів, згодом і зовсім замінили на ДПА,

– каже експерт.

Які переваги мали радянські шкільні екзамени:

кожен учень складав екзамени особисто членам екзаменаційної комісії (це були педагоги);

у випускних класах екзаменаційну комісію очолював або директор школи, або його заступник;

кожен учень мав "витягнути" білет, підготуватися й доповісти членам комісії. Не написати диктант разом з однокласниками, а доповісти особисто.

також члени комісії ставили додаткові запитання, щоб отримати чітке уявлення про рівень знань учня.

"Екзамени не були формальною процедурою, їх боялися і до них готувалися. Я досі згадую, якими були моторошно-тривожні відчуття перед кожним шкільним екзаменом і піднесена радість від кожного успішного складання іспитів", – каже експерт.

За його словами, тодішні екзамени були достатньо ефективним і дієвим засобом контролю за результативністю роботи системи шкільної освіти.



Натомість запровадження ДПА, на думку Лікарчука, повністю нівелювало особистісний підхід до перевірки знань, умінь і навичок та забезпечило поширення безвідповідальності як учнів, так і вчителів.

Однак скасування ДПА не врятує систему шкільної освіти від деградації. Адже кожен етап навчання має завершуватися підсумковими контрольними заходами, метою яких має бути оцінка досягнутого рівня, виявлення проблем та мотивація до їхнього усунення,

– заявляє Ігор Лікарчук.

Проблемою він вважає те, що у нашій системі шкільної освіти немає чогось подібного до підсумкових контрольних заходів.

Експерт наголошує, що якість освіти не можна виміряти нічим іншим, як її конкретними результатами. А такі результати потрібно отримати, вміти їх проаналізувати та зробити висновки.

“У сучасній школі відроджувати совкові екзамени не потрібно. Але проведення іспитів саме як організаційно-педагогічної форми завершення одного етапу навчання та переходу до іншого має відновитися, – підсумував Лікарчук.

Що відомо про скасування ДПА