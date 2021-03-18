Скасування ДПА, робота шкіл під час карантину та канікули для учнів – підсумки тижня в освіті
Журналісти 24 каналу підготували важливі новини в сфері української освіти цього тижня – з 15 по 19 березня. Читайте про те, для яких учнів скасували ДПА, як школи мають працювати у помаранчевій та жовтій зонах, коли учні йдуть на канікули.
Джерело:24 канал
Для яких учнів скасували ДПА
Для учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, скасували ДПА у 2020/2021 навчальному році.
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Чому скасували ДПА? МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів у 2021 році. Рішення ухвалили через ситуацію з коронавірусом.
Тож, у відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, необхідно буде зробити запис "звільнений(а)".
Як школи мають працювати у помаранчевій та жовтій зонах
Міністерство освіти і науки рекомендує учнів 5 – 11 класів у школах, що розташовані в областях помаранчевої і жовтої епідемічної зони, відправляти на дистанційний режим навчання. Або школи можуть продовжити канікули.
Також у МОН рекомендують перевести на онлайн-навчання учнів училищ і студентів коледжів, профтехів та вишів, які розташовані у цих зонах епідемнебезпеки.
Додамо, що у червоній зоні опинились чотири області – Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська, там теж заборонене очне навчання.
В яких містах учні перейшли на онлайн-навчання:
- Київська область (зокрема, і Київ),
- Донецька область,
- Львівська область (зокрема, і Львів),
- Миколаївська область,
- Черкаську область,
- Чернігівська область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Одеська область,
- Харківська область,
- Полтавська область тощо.
У яких випадках можуть закривати школи? Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників, або якщо в місті червона зона карантину.
Які шкільні предмети найскладніше викладати дистанційно? Очільник Держслужби якості освіти Руслан Гурак розповів, що вчителям найскладніше викладати дистанційно ті предмети, які пов’язані з технічним забезпеченням.
Зокрема, найважче реалізовувати онлайн уроки з хімії та фізики, де є лабораторні завдання чи експерименти. Адже це за умов дистанційного навчання проводити важче, ніж у лабораторії.
Коли учні йдуть на весняні канікули
У Міносвіти повідомили, що школи наділені автономією, тобто вони можуть самостійно запроваджувати канікули для учнів. Але більшість шкіл запроваджують весняні канікули традиційно – з 22 по 28 березня.
А деякі заклади освіти вводять канікули замість карантину. Так, у Львові учні початкової школи (1 – 4 класи) йдуть на канікули з 19 березня. А середня та старша школа (5 – 11 класи) навчатимуться дистанційно до 22 березня, потім – тиждень канікул.
Більше про локдаун у Львові: що закривають, а що працюватиме з 19 до 28 березня – читайте за посиланням.
Натомість у Києві учні 5 – 11 класів з 18 березня йдуть на канікули. Водночас початкова школа поки навчається очно ще два дні, а вже після вихідних, з 22 березня, вони теж будуть відпочивати.
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До того ж, після канікул діти у столиці повернуться до навчання, але дистанційно. Тобто ще два тижні після канікул школярі навчатимуться в онлайн-режимі.
Більше про локдаун у Києві: що закривають, а що працюватиме з 19 до 28 березня – читайте за посиланням.
В яких ще містах учні пішли на канікули:
- Вінниця — канікули пройшли 9 – 15 березня,
- Житомир — учні відпочивають з 13 по 21 березня,
- Ужгород — канікули пройшли з 1 по 7 березня,
- Львівська область (крім Львова) — з 15 по 22 березня,
- Київська область — дати канікули різних школах варіюються (з 9 по 14 березня; з 22 по 28 березня або з 29 березня до 4 квітня)
- Миколаїв — канікули продовжать на тиждень, вони пройдуть з 22 березня по 4 квітня.
Цікаво, що в Івано-Франківську міська влада вирішила не встановлювати канікули у березні. Так, діти почнуть відпочинок перед Великоднем – з 29 квітня по 4 травня.
Скандали у школах
У Львові вчителька проводила службу на уроках християнської етики
В соцмережі виклали відео відкритого уроку християнської етики у 5 класі в львівській школі №68, яке дуже обурило батьків учнів. Так, вчителька урок перетворила на богослужіння і проповідь.
Педагогиня почала урок зі слів: “Він завжди є тут, завжди поруч, але щоб про це пам’ятати, ми мусимо його запросити”.
Дивіться відео, як вчителька проводила служба на уроці:
Била головою об стіну: у Тернополі нетвереза вчителька фізкультури побила школяра
На уроці фізкультури в одній зі шкіл Тернополя стався жахливий інцидент – нетвереза вчителька побила учня.
Що сталося? Вчителька прийшла в школу напідпитку. Школяр їй щось сказав, через що вона підняла крики. Після цього педагогиня закрила спортзал зсередини і накинулася на хлопця.
Діти кажуть, що жінка била семикласника головою об стіну чи двері. На це школярі підняли крик. Тоді збіглися вчителі і стали виламувати двері.
Новини в сфері вищої освіти
- Українські студенти можуть безкоштовно навчатися у вишах Словаччини
Студенти з України можуть отримати стипендії на навчання та стажування в університетах Словаччини. Заяви на навчання варто подавати до 1 квітня.
Словаччина забезпечить українським студентам:
- безкоштовне навчання;
- виплату стипендії для іноземних студентів, докторантів чи аспірантів у Словаччині;
- проживання в студентських гуртожитках.
Які документи необхідно подати та всі деталі – читайте за посиланням.
- Студенти-вчителі зможуть планувати практику на окремій платформі
Студенти-вчителі, які під час навчання у виші мають проходити практику в закладах профосвіти, зможуть планувати та шукати місце для стажування на окремій інтернет-платформі.
Натомість профтехи будуть розміщувати там інформацію про потребу в практикантах і бажаний напрям їхньої спеціалізації.
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