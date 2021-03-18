Журналісти 24 каналу підготували важливі новини в сфері української освіти цього тижня – з 15 по 19 березня. Читайте про те, для яких учнів скасували ДПА, як школи мають працювати у помаранчевій та жовтій зонах, коли учні йдуть на канікули.

Для яких учнів скасували ДПА

Для учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, скасували ДПА у 2020/2021 навчальному році.

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Чому скасували ДПА? МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів у 2021 році. Рішення ухвалили через ситуацію з коронавірусом.

Тож, у відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, необхідно буде зробити запис "звільнений(а)".

Як школи мають працювати у помаранчевій та жовтій зонах

Міністерство освіти і науки рекомендує учнів 5 – 11 класів у школах, що розташовані в областях помаранчевої і жовтої епідемічної зони, відправляти на дистанційний режим навчання. Або школи можуть продовжити канікули.

Також у МОН рекомендують перевести на онлайн-навчання учнів училищ і студентів коледжів, профтехів та вишів, які розташовані у цих зонах епідемнебезпеки.

Додамо, що у червоній зоні опинились чотири області – Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська, там теж заборонене очне навчання.

В яких містах учні перейшли на онлайн-навчання:

Київська область (зокрема, і Київ),

Донецька область,

Львівська область (зокрема, і Львів),

Миколаївська область,

Черкаську область,

Чернігівська область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Одеська область,

Харківська область,

Полтавська область тощо.

У яких випадках можуть закривати школи? Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників, або якщо в місті червона зона карантину.

Які шкільні предмети найскладніше викладати дистанційно? Очільник Держслужби якості освіти Руслан Гурак розповів, що вчителям найскладніше викладати дистанційно ті предмети, які пов’язані з технічним забезпеченням.

Зокрема, найважче реалізовувати онлайн уроки з хімії та фізики, де є лабораторні завдання чи експерименти. Адже це за умов дистанційного навчання проводити важче, ніж у лабораторії.

Коли учні йдуть на весняні канікули

У Міносвіти повідомили, що школи наділені автономією, тобто вони можуть самостійно запроваджувати канікули для учнів. Але більшість шкіл запроваджують весняні канікули традиційно – з 22 по 28 березня.

А деякі заклади освіти вводять канікули замість карантину. Так, у Львові учні початкової школи (1 – 4 класи) йдуть на канікули з 19 березня. А середня та старша школа (5 – 11 класи) навчатимуться дистанційно до 22 березня, потім – тиждень канікул.

Більше про локдаун у Львові: що закривають, а що працюватиме з 19 до 28 березня – читайте за посиланням.

Натомість у Києві учні 5 – 11 класів з 18 березня йдуть на канікули. Водночас початкова школа поки навчається очно ще два дні, а вже після вихідних, з 22 березня, вони теж будуть відпочивати.

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До того ж, після канікул діти у столиці повернуться до навчання, але дистанційно. Тобто ще два тижні після канікул школярі навчатимуться в онлайн-режимі.

Більше про локдаун у Києві: що закривають, а що працюватиме з 19 до 28 березня – читайте за посиланням.

В яких ще містах учні пішли на канікули:

Вінниця — канікули пройшли 9 – 15 березня,

Житомир — учні відпочивають з 13 по 21 березня,

Ужгород — канікули пройшли з 1 по 7 березня,

Львівська область (крім Львова) — з 15 по 22 березня,

Київська область — дати канікули різних школах варіюються (з 9 по 14 березня; з 22 по 28 березня або з 29 березня до 4 квітня)

Миколаїв — канікули продовжать на тиждень, вони пройдуть з 22 березня по 4 квітня.

Цікаво, що в Івано-Франківську міська влада вирішила не встановлювати канікули у березні. Так, діти почнуть відпочинок перед Великоднем – з 29 квітня по 4 травня.

Скандали у школах

У Львові вчителька проводила службу на уроках християнської етики

В соцмережі виклали відео відкритого уроку християнської етики у 5 класі в львівській школі №68, яке дуже обурило батьків учнів. Так, вчителька урок перетворила на богослужіння і проповідь.

Педагогиня почала урок зі слів: “Він завжди є тут, завжди поруч, але щоб про це пам’ятати, ми мусимо його запросити”.

Дивіться відео, як вчителька проводила служба на уроці:

Била головою об стіну: у Тернополі нетвереза вчителька фізкультури побила школяра

На уроці фізкультури в одній зі шкіл Тернополя стався жахливий інцидент – нетвереза вчителька побила учня.

Що сталося? Вчителька прийшла в школу напідпитку. Школяр їй щось сказав, через що вона підняла крики. Після цього педагогиня закрила спортзал зсередини і накинулася на хлопця.

Діти кажуть, що жінка била семикласника головою об стіну чи двері. На це школярі підняли крик. Тоді збіглися вчителі і стали виламувати двері.

Новини в сфері вищої освіти

Українські студенти можуть безкоштовно навчатися у вишах Словаччини

Студенти з України можуть отримати стипендії на навчання та стажування в університетах Словаччини. Заяви на навчання варто подавати до 1 квітня.

Словаччина забезпечить українським студентам:

безкоштовне навчання;

виплату стипендії для іноземних студентів, докторантів чи аспірантів у Словаччині;

проживання в студентських гуртожитках.

Які документи необхідно подати та всі деталі – читайте за посиланням.

Студенти-вчителі зможуть планувати практику на окремій платформі

Студенти-вчителі, які під час навчання у виші мають проходити практику в закладах профосвіти, зможуть планувати та шукати місце для стажування на окремій інтернет-платформі.

Натомість профтехи будуть розміщувати там інформацію про потребу в практикантах і бажаний напрям їхньої спеціалізації.