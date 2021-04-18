Випускники шкіл цього року можуть обирати, як оцінюватимуть їхні результати навчання. Зокрема, можна через річне оцінювання, можна через ДПА, а абітурієнти можуть обрати ДПА у формі ЗНО.

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Що про скасуваня ДПА думають вчителі

Думки педагогів щодо цього законопроєкту розходяться:

Одні вважають, що скасування ДПА знизить психологічне навантаження на учнів після локдауну та зменшить ризик інфікування учнів під час проведення ДПА.

після локдауну та зменшить ризик інфікування учнів під час проведення ДПА. Інші – що це знизить мотивацію школярів і не дасть змоги оцінити, наскільки успішно проходив освітній процес із дистанційним та змішаним навчанням.

Водночас випускникам доведеться вирішувати, чи планують вони вступати до вишів цього року.

"Діти не втратять мотивацію"

Вчитель української мови та літератури Ігор Хворостяний не вірить, що підлітки втратять мотивацію до навчання через скасування обов‘язкової ДПА за місяць – два до проведення ЗНО.

Такі рішення родини приймають значно раніше. Для тих випускників, які планували вступати до вишів, нічого не змінюється. А ті, хто не збирався ставати абітурієнтом цього року, навряд чи мали велику мотивацію до навчання й раніше,

– відповів він.

"У школярів є невизначеність"

Натомість вчителька фізики Анастасія Ротозей каже, що у старшокласників зараз є певна невизначеність. Вона виникла саме через те, що постійно щось змінюється з неймовірною швидкістю, а повного роз’яснення учні не отримують.

Так, із 2015 року результати ЗНО для випускників шкіл стали зараховувати як оцінки за ДПА. Учні вважають, що максимальні зусилля варто спрямувати на підготовку до ЗНО, а ДПА не хочуть складати додатково.

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“Але є й такі школярі, яких лякає скасування обов’язкового ДПА, адже це може знизити середній бал атестата (його зазвичай розраховують як середнє арифметичне від усіх річних оцінок та балів за ДПА). А цей показник впливає на конкурсний бал під час вступу до вишу, тому це може знизити шанси”, – додала вона.

Вчителька переконана, що необхідно засвідчувати рівень знань та вмінь учня. Але проводити ДПА у формі ЗНО слід відокремлено від школи.

А ще робити це є сенс не в 11-му класі, а після 9 класу. За результатами ДПА учні мали б право обирати, як бути далі: йти до 10 класу, чи до коледжу, чи до училища. І не потрібно жодних додаткових іспитів там,

– запевнила Анастасія Ротозей.

"ДПА – це небезпечно в умовах пандемії"

А вчителька хімії Світлана Новікова каже, що держава, з одного боку, повинна створити умови для навчання, а з другого – має повне право запитати, як і чого навчили школярів.

У законі про освіту зазначено, що результати навчання учнів на кожному рівні школи оцінюються шляхом ДПА, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі ЗНО.

За її словами, є і аргумент на користь скасування ДПА у формі ЗНО: ризик інфікування під час пандемії. Адже МОН і МОЗ мають гарантувати безпечні умови проведення тестування. Як показав минулий рік, їх було створено.

До слова, у МОН наголосили, що ЗНО будуть проводити в установлені терміни. Його не скасують, але можуть змінити формат проведення тестувань.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу