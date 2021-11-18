Редакція "Освіта 24" зібрала актуальну інформацію про те, в яких регіонах школярі повернулися за парти. Лише за цей тиждень таке рішення прийняли Київ, Львів, Черкаси та інші міста.

До теми Школи мають повернутися до очного навчання, більшість вчителів вакцинована, – Шмигаль

У Міністерстві освіти закликають відновити очне навчання для учнів. За оперативною інформацією МОН, уже з понеділка, 22 листопада, планують перейти на очне навчання понад 11 тисяч шкіл.

Які міста відновили очне навчання в Україні

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі. Наприклад, так є у Чернігові, Дніпро, Хмельницький, Запоріжжя, Волинь, Херсон, Закарпаття та інші.

В деяких містах дистанційне навчання продовжується для учнів 5 – 11 класів. Зокрема, йдеться про Вінницю, Суми тощо. Відомо, що станом на 18 листопада навчаються в онлайн-режимі 4700 шкіл, а на канікулах перебувають лише 66 шкіл.

Зазначимо, що наразі у червоній зоні перебувають 17 областей: Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська області.



Там навчання в очному форматі можливе лише якщо 100% працівників шкіл мають повну вакцинацію від COVID-19 (дві дози).

Скільки вчителів в Україні вакциновано

За даними МОН, станом на ранок 18 листопада принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,5% працівників шкіл. Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 538 тисяч працівників шкіл (83%).

Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють:

Донецька область – майже 92%;

Харківська область – 91,3%;

Черкаська область – 91,1%;

Де вакциновано найменше вчителів? Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян й надалі залишаються Рівненська область (7,2%), Тернопільська та Закарпатська області (по 7%).

Зверніть увагу! За добу 17 листопада коронавірус підтвердили у понад 20 тисяч українців. Від ускладнень, спричинених недугою, померли 752 людини, одужати вдалося ще 19 633 особам. Крім того, за минулу добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 297 тисяч людей.



Загалом за весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували у 3 284 008 мешканців країни. Проте 2 704 217 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 79 506 інфікованих.