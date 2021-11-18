Редакція "Освіта 24" зібрала актуальну інформацію про те, в яких регіонах школярі повернулися за парти. Лише за цей тиждень таке рішення прийняли Київ, Львів, Черкаси та інші міста.
До теми Школи мають повернутися до очного навчання, більшість вчителів вакцинована, – Шмигаль
У Міністерстві освіти закликають відновити очне навчання для учнів. За оперативною інформацією МОН, уже з понеділка, 22 листопада, планують перейти на очне навчання понад 11 тисяч шкіл.
Які міста відновили очне навчання в Україні
- Київ – комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення відновити очне навчання у столичних школах. Тож, учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з понеділка, 22 листопада.
- Чернівці – школи ще з 15 листопада повернули всіх учнів на очне навчання. В місцевій ОДа запевнили, що за час дистанційки посилені карантинні обмеження допомогли "збити" стрімке наростання коронавірусу.
- Черкаси – всі школярі в Черкасах повернуться за парти. Нині з 35 шкіл Черкас очно працюють 16, решта приєднається до них до кінця робочого тижня, 19 листопада.
- Миколаїв – з 17 листопада учні майже всіх 43 шкіл повернулися до очного навчання. Це сталося завдяки тому, що в закладах освіти вакциновано 100% працівників. Ще 16 класів шкіл та 23 групи у садочках перебувають на самоізоляції.
- Рівне – з 15 листопада для учнів більшості шкіл з 15 листопада відновили очне навчання. До кінця тижня, 19 листопада, до них приєднаються решта навчальних закладів.
- Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада. Остаточне рішення буде 19 листопада.
- Івано-Франківськ – в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників.
- Житомир – очно працює 25 шкіл міста, лише 8 шкіл продовжує навчання дистанційно через недостатню кількість вакцинованих вчителів. Перелік – дивіться за посиланням.
- Харків – ще з 8 листопада в області 615 шкіл працюють очно. У кількох школах у звичному режимі навчаються лише 1 – 4 класи.
- Одеса – школи, в яких буде достатня кількість вакцинованих працівників, з 22 листопада повернуть дітей на очне навчання. Остаточне рішення з переліком шкіл буде 19 листопада.
Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі. Наприклад, так є у Чернігові, Дніпро, Хмельницький, Запоріжжя, Волинь, Херсон, Закарпаття та інші.
В деяких містах дистанційне навчання продовжується для учнів 5 – 11 класів. Зокрема, йдеться про Вінницю, Суми тощо. Відомо, що станом на 18 листопада навчаються в онлайн-режимі 4700 шкіл, а на канікулах перебувають лише 66 шкіл.
Скільки вчителів в Україні вакциновано
За даними МОН, станом на ранок 18 листопада принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,5% працівників шкіл. Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 538 тисяч працівників шкіл (83%).
Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють:
- Донецька область – майже 92%;
- Харківська область – 91,3%;
- Черкаська область – 91,1%;
Де вакциновано найменше вчителів? Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян й надалі залишаються Рівненська область (7,2%), Тернопільська та Закарпатська області (по 7%).