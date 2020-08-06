Скасоване пробне ЗНО 2020: половині учасників вже повернули гроші
За перший тиждень, відколи почалося повернення грошей за скасоване пробне ЗНО, свої кошти вже отримала половина учасників. Понад 110 тисячам зареєстрованих учасників вже повернули сукупно 27 мільйонів гривень.
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Сума повернених коштів – 27 мільйонів 354 тисячі гривень, що становить 52,15% від загальної суми (52 мільйони 450 тисяч гривень)", – зазначили в Мінфіні.
Там також додали, що кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками, які були спрямовані до Приватбанку для їх повернення 218 тисячам 663 учасників.
Як повернути гроші за пробне ЗНО:
- Український центр оцінювання якості освіти сформував та передав базу даних МОН. До бази внесена інформація, зокрема, про унікальний номер учасника пробного ЗНО, що складається з 10 цифр. Це дозволяє правильно ідентифікувати особу. Також у базі наявні інша важлива інформація (ПІБ учасників; контактні номери телефонів; зазначені суми, що підлягають поверненню).
- МОН до 1 липня 2020 року передає цю базу "Приватбанку".
- Якщо учасник пробного ЗНО є клієнтом "Приватбанку", банківська установа перевірить надану МОН базу й автоматично перерахує необхідну суму коштів на цей рахунок.
- Якщо в учасника пробного ЗНО немає рахунку у "Приватбанку", то на номер телефону надійде смс-повідомлення з інформацією, що банк відкрив картку і перерахував на неї кошти. Для отримання картки необхідно прийти у відділення та предʼявити документ, що підтверджує особу.
- Звернутися до відділення для отримання картки необхідно не пізніше 1 грудня 2020 року.
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Скільки абітурієнти заплатили за пробне ЗНО
Учасники пробного ЗНО сплатили державі загалом 53 мільйони гривень. Про це в коментарі "Укрінформу" розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.