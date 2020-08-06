До теми Вступна кампанія-2020: як зареєструвати електронний кабінет

Сума повернених коштів – 27 мільйонів 354 тисячі гривень, що становить 52,15% від загальної суми (52 мільйони 450 тисяч гривень)", – зазначили в Мінфіні.

Там також додали, що кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками, які були спрямовані до Приватбанку для їх повернення 218 тисячам 663 учасників.

Важливо знати. Кошти, сплачені за пробне зовнішнє незалежне оцінювання повертатимуть учасникам тестування з 1 липня до 1 грудня 2020 року через відділення "Приватбанку". Опісля цього терміну отримати назад свої гроші буде неможливо.

Як повернути гроші за пробне ЗНО:

Український центр оцінювання якості освіти сформував та передав базу даних МОН . До бази внесена інформація, зокрема, про унікальний номер учасника пробного ЗНО, що складається з 10 цифр. Це дозволяє правильно ідентифікувати особу. Також у базі наявні інша важлива інформація (ПІБ учасників; контактні номери телефонів; зазначені суми, що підлягають поверненню).

. До бази внесена інформація, зокрема, про унікальний номер учасника пробного ЗНО, що складається з 10 цифр. Це дозволяє правильно ідентифікувати особу. Також у базі наявні інша важлива інформація (ПІБ учасників; контактні номери телефонів; зазначені суми, що підлягають поверненню). МОН до 1 липня 2020 року передає цю базу "Приватбанку".

Якщо учасник пробного ЗНО є клієнтом "Приватбанку" , банківська установа перевірить надану МОН базу й автоматично перерахує необхідну суму коштів на цей рахунок .

, банківська установа перевірить надану МОН базу й . Якщо в учасника пробного ЗНО немає рахунку у "Приватбанку", то на номер телефону надійде смс-повідомлення з інформацією, що банк відкрив картку і перерахував на неї кошти. Для отримання картки необхідно прийти у відділення та предʼявити документ , що підтверджує особу.

, що підтверджує особу. Звернутися до відділення для отримання картки необхідно не пізніше 1 грудня 2020 року.

Ціна пробного ЗНО у 2020 році була від 138 до 150 гривень, залежно від регіону учасника, який на нього зареєструвався. У вартість входили послуги з розроблення тестових завдань, макетування, тиражування та відправки тестових зошитів. Натомість "справжнє" ЗНО в Україні є безкоштовним.