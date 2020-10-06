Учасникам пробного ЗНО у 2020 році досі не повернули всі кошти. Наразі гроші вже отримали 149 842 особи, а це 68,5 % від загальної кількості.

Виплати учасникам пробного ЗНО-2020 триватимуть до 1 грудня цього року, передають в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Як отримати кошти?

Для того щоб отримати кошти, сплачені за проведення пробного ЗНО-2020, треба виконати такі дії:

Увійти на сервіс визначення результатів, перевірити там актуальність заповненої інформації, зокрема чи дійсний номер телефону, який був зазначений під час реєстрації на пробне ЗНО-2020.

До слова, цей номер телефону має бути прив’язаний до картки ПриватБанку, власником якої є саме учасник пробного ЗНО-2020. За потреби варто внести зміни. Після цього учасник зможе отримати кошти протягом двох тижнів.

Зауважте, що на сервісі визначення результатів має бути правильно зазначено прізвище, ім’я, по батькові учасника/учасниці, а також надано лише один номер мобільного телефону.

Якщо на сервісі визначення результатів показано, що учасник пробного ЗНО вже отримав кошти, але він не знає про грошові надходження, варто звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку: найімовірніше, учасник просто давно не користувався своєю карткою.

В УЦОЯО наголосили, що зазначені дії можна буде виконати не пізніше 30 листопада 2020 року. Після цього терміну отримати назад свої гроші буде неможливо.