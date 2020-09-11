У Чернігові скасували змішану систему навчання з 5 по 11 клас. З 14 вересня школярі вчитимуться у звичному режимі. Таке рішення прийняли через численні скарги батьків.

Змішану систему запровадили на початку вересня, проте вже через тиждень відмовились від неї. Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради.

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У міськраді зазначили, що наразі можна повернутись до звичного режиму навчання у школах. 1 – 3 вересня в Чернігові зафіксували спалах COVID-19, тому освітяни вирішили спрацювати на випередження, ухваливши рішення про змішаний режим навчання.

Як діяв змішаний режим

Змішану систему навчання у Чернігові запровадили з 7 вересня. Середні та старші класи поділили порівну. Частина дітей ходила до школи на навчання протягом тижня, інша – вчилась дистанційно. Потім школярі мінялись.

Чому скасували змішану систему навчання

Батьки школярів називали змішану систему незаконною. Чернігівці влаштовували протести та писали скарги до управління освіти міської ради.

Одна з жительок Чернігова наголосила, що перехід на очну форму навчання школярів – це перемога для батьків.

Юрист Володимир Петрушанко розповів, що перевести школяра на дистанційну форму навчання може педагогічна рада на підставі заяви батьків, передає УНІАН. За словами юриста, педрада не мала права переводити всіх учнів переводити на дистанційне навчання.

Яка ситуація з коронавірусом на Чернігівщині

Від початку пандемії у Чернігівській області захворіли 2591 людина.

Наразі хворіють 1382 людини.

Одужали від COVID-19 1159 хворих, померли 49 пацієнтів.

1 – 3 вересня у Чернігові зафіксували стрімке зростання кількості нових випадків коронавірусу: лише за 2 дні було 45 нових хворих.

У Чернігові батьки скаржились на змішану систему навчання, відео: