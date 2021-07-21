Скандальну викладачку Більченко, яка підтримує Росію, звільнили з університету Драгоманова
Джерело:фейсбук Євгенії Більченко
Викладачку Євгенію Більченко, яка кілька місяців тому зізналася, що підтримує агресію Росії та називає агресію РФ "братньою війною", нарешті звільнили з університету Драгоманова, де вона працювала останні роки.
Професорку з культурології Більченко вимагали звільнити з університету за її антиукраїнську позицію.
До теми Назвав українську мову "псячою" – позбувся роботи: на Одещині звільнили скандального викладача
На своїй фесбук-сторінці Євгенія Більченко розповіла, що педагогічний університет Драгоманова для того, щоб звільнити викладачку, ліквідував цілу кафедру.
Професорка зізналася, що частина проведених нею наукових конференцій і статей (приблизно третя частина) була спільно з російськими колегами. І вона ні про що не шкодує.
Що відомо про скандальну викладачку Більченко
- Викладачка університету Драгоманова Євгенія Більченко опублікувала допис, в якому зневажливо висловилася про українську мову. Зокрема, вона назвала Україну "онкохворою американською колонією", а новий закон про мову – "звичайним фашизмом".
- Окрім того, Більченко у 2018 році виступала на каналі підконтрольних Росії бойовиків. Її представили як "активістку Майдану", яка змінила свої погляди, дізнавшись "правду" про події на Донбасі.
- Через це студенти університету почали вимагати звільнити Більченко. А вже 1 лютого викладачку відсторонили від занять, тож останні місяці вона не викладала у виші.
До слова, у мережі розгорівся скандал через висловлювання викладачки Харківської державної академії культури Наталії Семейкіної. Вона заявила, що на війну на Донбасі президент Росії Володимир Путін відправив війська нібито для захисту російськомовних.