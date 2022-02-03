Скандальні вибори в Могилянці

Як повідомляв 24 канал, НУ "Києво-Могилянська академія" провела вибори президента вишу, де перемогу здобув Сергій Квіт. Проте під час голосування зафіксували порушення.

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Стало відомо, що до приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках. Одну скриньку вони облили зеленкою, а іншу – викрали. Згодом викрадену скриньку знайшли та повернули, а бюлетені з неї визнали дійсними.



Вибори президента у Києво-Могилянській академії / Фото Сергія Квіта

На сайті вишу 28 січня оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а в.о. президента вишу Олександра Гуменна – 191 голос.

Проте МОН не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс на обрання очільника вишу.

Як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори. Більш того, буде наказ про проведення повторних виборів. Хай обирає колектив (Могилянки – 24 канал), але чесно, прозоро, без порушення процедури, без вкрадених скриньок тощо,

– заявив Шкарлет.

Експерти зазначають, що Міносвіти відмовилося визнавати результати голосування, незважаючи на те, що їх підтвердив Оргкомітет, виборча комісія і все студентське самоврядування.

Через це студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк через таке рішення Міносвіти. Зокрема, вони не відвідуватимуть пари з 3 лютого. А вже у п’ятницю, 4 лютого, студенти ініціювали протест під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!".

Студенти Могилянки вимагатимуть:

відставки міністра освіти Сергія Шкарлета;

підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом;

автономії українських університетів.

Додамо, що українці також запустили флешмоб #savemohylyanka у відповідь на "свавілля міністерства". Вони вимагають, щоб міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав контракт із переможцем Сергієм Квітом.



Сергій Квіт переміг у виборах президента / Фото з його фейсбук-сторінки

Довідка! Сергій Квіт – доктор філологічних наук, громадський діяч та журналіст, який, перебуваючи на посаді очільника Києво-Могилянки, став активним борцем з міністром часів Януковича Дмитром Табачником. Після Майдану він сам став керівником Міносвіти, і очолював його близько року.



Також Квіт очолював Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, що у жовтні 2020 року визнало нинішнього міністра освіти Сергія Шкарлета плагіатором. У 2021 його знову обрали очільником НАЗЯВО.

Де школи перейшли на нове меню

Наразі новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях.

Рівень переходу в них виглядає таким чином:

Закарпатська область – 70,6% закладів;

Запорізька область – 86,4%;

Львівська область – 84,3%;

Миколаївська область – 89,2%;

Херсонська область – 96,4%.

У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.

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Фахівці назвали етапи переходу шкіл на нове меню:

Перший крок – коли школа долучається до проєкту, отримує нове обладнання для харчоблоків, модернізацію їдалень.

Наступний крок – розроблення нових рецептур з корисними продуктами та з урахуванням побажань учнів і колективів шкіл.

У МОН вважають, що основне завдання реформи шкільного харчування – формування здорового способу життя на підставі правильних харчових звичок, які дитина несе у родину.



Страви з меню для шкіл від Євгена Клопотенка / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про нове харчування у школах З 1 січня українські школи



Відтепер приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. А картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень.



М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.



Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.



Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі. А питна вода має бути доступна завжди під час їжі.



Проте оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти. Деталі – читайте у З 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню , яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.Відтепер приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. А картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень.М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі. А питна вода має бути доступна завжди під час їжі.Проте оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти. Деталі – читайте у статті



Додамо, що у МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та можуть не прив’язуватися до рецептів Клопотенка. Зокрема, шкільні кухані можуть самостійно розробляти рецепти та технологічні картки.

Нагадаємо, що школи наразі перебувають на дистанційному навчанні через погіршення ситуації з коронавірусом. МОН 26 січня рекомендувало школам, коледжам та вишам перейти на онлайн-навчання щонайменше на два тижні.

Де школи перейшли на онлайн-навчання:

Львів

Івано-Франківськ

Дніпро

Одеса

Полтава

Миколаїв

Хмельницький

Херсон

Чернівці

Суми

Тернопіль

Чернігів

Рівне

Волинь

Закарпаття

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І хоча початкові школи навіть в червоній зону можуть працювати очно, в деяких містах навіть учнів 1 – 4 класів перевели на онлайн-навчання.

Які області відправили учнів початкових класів на онлайн-навчання:

Суми

Рівне

Херсон

Одеса

Львів

Чернівці

Житомир

Кременчук

До слова, школи в Україні масово переходять на онлайн-навчання. У МОЗ назвали причини повернення дистанційки у школи. Зокрема, на це вплинув не лише COVID-19, а й сезонний спалах грипу та ГРВІ.

Деталі та новації ЗНО-2022

З 1 лютого до 9 березня в Україні триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Серед предметів ЗНО будуть і ті, які випускникам шкіл зарахують як оцінки за ДПА. Як зареєструватися на ЗНО – читайте за посиланням.

Які предмети вибрати для здачі ЗНО? Передусім визначтеся із тим, чи хочете ви вступати до закладу вищої освіти. Якщо ваша відповідь "так" — обов’язково ознайомтеся з Умовами прийому до закладів вищої освіти і з’ясуйте, результати з яких тестів вам потрібні для вступу на ту чи ту спеціальність.

Яке ЗНО обов'язкове для випускників? 4 сертифікаційні роботи ЗНО-2022 необхідно скласти для отримання результату ДПА в школі.

Учасники мають обов’язково скласти:

українську мову або українську мову і літературу (на вибір учасника);

математику (рівня стандарту або профільного);

історію України або іноземну мову (на вибір учасника);

ще один предмет з переліку (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Новинкою ЗНО-2022 стало те, що для осіб, які мають бажання скласти тести з понад 5 предметів, МОН дало таку можливість. Учасник зможе зробити це за кошти фізичних і юридичних осіб.

Так, додаткове незалежне оцінювання з історії України, фізики, хімії, біології, географії коштуватиме 354 гривні за один предмет. А додаткове тестування з будь-якої іноземної мови обійдеться у 789 гривень.

Замовити таку послугу учасники ЗНО зможуть з 4 до 14 березня після того, як зареєструються для участі у тестуванні з 5 предметів за кошти держбюджету.

Інші зміни у тестах ЗНО-2022:

Зміни у ЗНО з математики рівня "стандарт" – раніше потрібно було працювати з 2 відкритими бланками відповідей, але цього року в УЦОЯО відмовились від відкритих завдань, залишили лише 1 такий блок.

Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

Також у 2022 році залишаються нововведення 2021 року. Зокрема, тепер необов'язково складати ЗНО з української літератури – абітурієнт може обрати ЗНО лише з мови або і з української мови і літератури. Математика теж ст

Графік ЗНО. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбуватиметься з 23 травня до 17 червня. Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за таким графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова і література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

До слова, в Україні затвердили новий зразок сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Головні зміни – процедура реєстрації та вигляд сертифіката. Відтепер він може складатись з однієї (основної) або кількох (основної і додаткової) частин.

Скандали та інциденти у сфері освіти

Скандальна викладачка Більченко отримала паспорт Росії

Скандальна викладачка Євгенія Більченко, яку звільнили з київського університету за публічну підтримку агресії Кремля, отримала паспорт Росії. Також вона знову поширила російську пропаганду. Більше деталей – у статті.



Євгенія Більченко отримала паспорт Росії / Фото з її фейсбуку

На Рівненщині раптово померла учениця 4 класу

В одному з сіл на Рівненщині трапилася трагедія – там раптово обірвалося життя дівчинки, яка навчалася у 4 класі. Що сталося – поки невідомо, але припускають, що в учениці зупинилося серце. Знайомі та близькі відгукуються про неї як про життєрадісну, веселу й доброзичливу дитину. Відомо, що у померлої є сестра-близнючка.

У Запоріжжі школа закликала батьків купити свічки на випадок вторгнення Росії

У Запоріжжі керівництво школи №94 закликало батьків учнів купити свічки для бомбосховища на випадок можливого вторгнення військ Росії в Україну. Зокрема, дали розпорядження батьківським комітетам закупити по 2 свічки на кожну дитину.

У Бердянську директора школи затримали на хабарі

У Бердянську затримали директора однієї зі шкіл під час отримання хабара у розмірі 20 тисяч гривень. Відомо, що гроші керівник закладу вимагав з батька свого учня. Йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років.

Студента КПІ, який встановив камеру в жіночій душовій, не покарають

Студента Київського політехнічного інституту, який встановив приховану камеру в жіночій душовій гуртожитку, звільнили від кримінальної відповідальності. Суд закрив справу. Що відомо про інцидент – читайте тут.

Суд відмовився поновити на роботі невакцинованих вчителів

Днями суд на Херсонщині відмовився поновити на роботі трьох невакцинованих вчителів фізкультури, німецької і англійської мови. Також суд відмовив вчителям у виплаті їм зарплати за час відсторонення. Деталі – у статті.

Цікаво На Харківщині сотні вчителів та викладачів не пустили на роботу без вакцинації

Директор через суд скасував великий штраф за невакцинованих вчителів

Львівський апеляційний суд частково задовольнив скаргу директора школи №71 Романа Гривнака щодо порушення карантину – у його школі працювали невакциновані вчителі. Суд визнав його винним, але скасував штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

У садочку Вінниччини батьків просять купити туалетний папір для дітей

На Вінниччині в дитячому садочку "Журавлик" батьків просять принести по п'ять рулонів туалетного паперу на дитину. У дитсадку стверджують, що на такі потреби міська влада гроші не виділяє.

Новини вищої освіти

Скільки українців знаходять роботу одразу після закінчення вишу

У Міносвіти заявили, що відсоток зайнятості серед випускників вишів становить майже 60%. Окрім того, більше половини молоді продовжує навчання для здобуття наступного рівня освіти або іншої спеціальності.

Найвищі показники зайнятості властиві фахівцям у сфері медицини, цивільного захисту та пожежної безпеки. Водночас найгірші показники мають фахівці морської справи та сфери інформаційних технологій.

Львівський університет банківської справи приєднали до ЛНУ Франка

Університет банківської справи у Львові приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка. Реорганізацію вишу ініціювало Міносвіти.



Львівський університет банківської справи / Фото Міністерство у справах ветеранів

Студенти та інші особи, які навчаються в Університеті банківської справи, продовжують навчання у ЛНУ Франка за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінансування.

Студенти Одеського університету показали жахливі умови в гуртожитку

Умови життя в гуртожитках вишів зазвичай лякають та обурюють студентів. Так, з’явилося відео з кімнат, у яких живуть студенти Національного університету "Одеська політехніка". Відео – дивіться тут.

Гуртожиток знаходиться на провулку Матросова, 3 в Одесі. В приміщеннях для студентів відсутнє опалення та немає гарячої води. При цьому плата за таке житло становить 2500 гривень на місяць.

Доцентка на Хмельниччині вимагала 11 тисяч доларів за захист дисертації

Прокуратура викрила на хабарі доцентку кафедри одного з вишів на Хмельниччині. Вона вимагала від аспіранта 11 тисяч доларів за захист дисертації. Після отримання частини цих коштів у сумі 4 тисячі доларів, її викрили та затримали. Деталі – читайте у статті.

В українських вишах низький рівень підготовки іноземних студентів

Українські університети допускають системні порушення в організації навчання для іноземних студентів, що негативно впливає на якість їхньої підготовки. Цікаво, що кожне шосте порушення стосується організації освітнього процесу.

Додамо, що найбільш популярними спеціальностями для іноземних громадян є медичні, їх обирають майже 50% іноземців.Також серед популярних економічні (7%), юридичні і педагогічні (2%) спеціальності.

Цікаві новини в сфері освіти

МОН розробило програму ЗНО для вчителів початкової школи

Міністерство освіти і науки розробило проєкт програми незалежного тестування знань та умінь учителів початкових класів. Наразі це не затверджена офіційно програма, а лише проєкт МОН і до 15 лютого триватиме обговорення. ЩО перевірятимуть у вчителів – читайте за посиланням.

Зверніть увагу У школі відмовляються визнати сертифікацію вчителя: чому це незаконно

Середня зарплата освітян росте швидше, ніж середня в країні

У грудні 2021 року середня зарплата в Україні становила 17 453 гривні, водночас середня зарплата в освітній сфері – була на 2 522 гривні менша. Зараз же зарплата працівників освіти ще зросла.

За місяць середня зарплата освітян зросла на понад 27%. Якщо в листопаді вона становила 11 710 гривень, то вже за грудень освітяни отримали – 14 913 гривень.

А середня зарплата по Україні зросла на близько 22% – в листопаді вона складала 14 282 гривні, а за грудень – вже 17 453 гривні. Тож, виходить, що зарплата освітян за місяць зросла швидше, ніж середня по Україні, на 5,1%.

Малюнки українських школярів здобули призові місця на конкурсі в Японії

11 учнів одеської мистецької школи №1 ім. Кіріака Костанді отримали призові місця на Всесвітньому конкурсі дитячих малюнків World Children's Picture Contest у Японії. Дивіться малюнки та імена переможців – у статті.

Затвердили склад полярників, які поїдуть на станцію "Академік Вернадський"

Міносвіти визначило склад зимувального загону 27-ої Української антарктичної експедиції. Полярники вже в березні 2022 року вирушить на станцію "Академік Вернадський" і працюватимуть там понад рік.

Цікаво, що в команді буде більше науковців, ніж зазвичай (загалом 14 людей). Також у складі – 3 жінки та один з наймолодших учасників за всі роки. Очолить експедицію один з найдосвідченіших полярників – геофізик Юрій Отруба.

За 2021 рік зросла кількість учнів, але зменшилася кількість шкіл та вчителів

У школах у 2021 році навчалися понад 4,2 мільйони учнів, а це на майже 40 тисяч більше, ніж у 2020. Водночас кількість вчителів скоротилася аж на 3 226 працівників. Також в Україні стало менше шкіл (було на 824 більше).

Понад мільйон українців отримали сертифікати про навчання в Дії

Більше мільйона українців отримали електронні сертифікати про навчання на національному порталі "Дія.Цифрова освіта" від Мінцифри. Додамо, що всі ці курси є повністю безкоштовними.

Де можна використати сертифікат від Дії? У Мінцифри зазначили, що сертифікат можна використати, зокрема, під час працевлаштування, щоб якнайкраще представити себе на ринку праці.

Крім того, сертифікат може знадобитися для підвищення кваліфікації держслужбовцям, педагогам, медикам, військовослужбовцям, журналістам тощо.