Після низки скандалів зі шкільними підручниками за цю справу взялося Міністерство освіти й науки. Наразі шукають команду експертів, які проведуть детальний аналіз шкільної літератури.

Прийом анкет і документів від кандидатів триватиме до 15 січня 2021 року, повідомляє Міністерство освіти й науки. Цікаво Фото військових з радянською зброєю, а автор – підставна особа: скандал з підручником 10 класу Хто може подаватися на конкурс: наукові,

науково-педагогічні,

педагогічні працівники,

викладачі,

методисти,

перекладознавці,

перекладачі,

психологи,

фахівці в галузі інформаційних технологій,

представники інститутів громадянського суспільства. Важливо також, щоб у кандидатів повинна бути вища освіта й науковий ступінь, а також досвід педагогічної або наукової роботи й володіти навичками проведення експертизи. Натомість заборонять входити авторам підручників, представникам їхніх видавців, а також іншим людям, які мають конфлікт інтересів. Коротко про проблему з підручниками В останні місяці трапилися одразу декілька скандалів з українськими підручниками. Наприклад, у деяких навіть знаходили приховану рекламу українських брендів

Та найбільш скандальною була історія з підручником "Захист Вітчизни" за 10 клас. Автор жодним чином не згадав про російську агресію, а на одному з фото російських військових видали за "українських.

У підручнику історії розповідали, що Київ засновано у 19 столітті, а Софійський собор та Києво-Печерська лавра – пам'ятки тих часів.

У підручнику "Основи сім'ї" для 10-11 класів контрацепцію назвали неетичною і такою, що суперечить природі сім’ї. Там також критикують статеві відносини до шлюбу і наголошують, що мама здебільшого займається хатніми справами і "призначення жінки – давати й оберігати життя".

У робочому зошиті початкових класів з предмету "Я досліджую світ" поряд з Тарасом Шевченком та Лесею Українкою поставили фото зірок Надії Дорофеєвої та Монатіка.