Уряд хоче вирішити проблемні питання шкільних підручників: шукають експертів
Після низки скандалів зі шкільними підручниками за цю справу взялося Міністерство освіти й науки. Наразі шукають команду експертів, які проведуть детальний аналіз шкільної літератури.
Прийом анкет і документів від кандидатів триватиме до 15 січня 2021 року, повідомляє Міністерство освіти й науки.
Цікаво Фото військових з радянською зброєю, а автор – підставна особа: скандал з підручником 10 класу
Хто може подаватися на конкурс:
- наукові,
- науково-педагогічні,
- педагогічні працівники,
- викладачі,
- методисти,
- перекладознавці,
- перекладачі,
- психологи,
- фахівці в галузі інформаційних технологій,
- представники інститутів громадянського суспільства.
Важливо також, щоб у кандидатів повинна бути вища освіта й науковий ступінь, а також досвід педагогічної або наукової роботи й володіти навичками проведення експертизи.
Натомість заборонять входити авторам підручників, представникам їхніх видавців, а також іншим людям, які мають конфлікт інтересів.
Коротко про проблему з підручниками
- В останні місяці трапилися одразу декілька скандалів з українськими підручниками. Наприклад, у деяких навіть знаходили приховану рекламу українських брендів
- Та найбільш скандальною була історія з підручником "Захист Вітчизни" за 10 клас. Автор жодним чином не згадав про російську агресію, а на одному з фото російських військових видали за "українських.
- У підручнику історії розповідали, що Київ засновано у 19 столітті, а Софійський собор та Києво-Печерська лавра – пам'ятки тих часів.
- У підручнику "Основи сім'ї" для 10-11 класів контрацепцію назвали неетичною і такою, що суперечить природі сім’ї. Там також критикують статеві відносини до шлюбу і наголошують, що мама здебільшого займається хатніми справами і "призначення жінки – давати й оберігати життя".
- У робочому зошиті початкових класів з предмету "Я досліджую світ" поряд з Тарасом Шевченком та Лесею Українкою поставили фото зірок Надії Дорофеєвої та Монатіка.
Джерело: 24 канал
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