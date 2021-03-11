Онлайн-навчання у школах, скандали та курйози у закладах освіти – підсумки тижня в освіті

Редакція 24 каналу підготувала головні новини в освіті цього тижня – з 8 по 12 березня. Так, читайте у матеріалі про онлайн-навчання та передчасні весняні канікули, а також – про скандали та курйози у закладах освіти.

Онлайн-навчання у школі

Через збільшення кількості хворих на коронавірус школи в деяких областях вже закрилися на карантин та проводять дистанційне навчання або відправили дітей на канікули.

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В яких областях України учні навчаються онлайн:

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську повністю закрили дитячі садочки. Проте, за словами мера міста Руслана Марцінкова, зроблять чергові садки, щоб батьки могли залишити дітей на якийсь час.

Натомість школи з 1 березня повністю перейшли на дистанційне навчання. Коли відновиться очне навчання – поки невідомо.

Житомир

У Житомирі всі садочки працюють і учні 1 – 4 класів навчатимуться за очною формою навчання. Водночас учні старших класів (5 – 11) навчаються дистанційно.

Проте у деяких громадах області почали закривати і дитсадки та початкову школу. Йдеться про заклади освіти в Бердичеві та Чуднівській, Новоград-Волинській і Ємільчинській громадах. Деякі школи навіть встановили канікули.

Чернівці

У Чернівецькій області теж закрили деякі садочки та школи. Так, із 383 садочків працюють 260 (68%), які відвідують 11 390 дітей.

Водночас школи в Чернівецькій області наразі працюють так:

онлайн-навчання – 386 (98%), а це понад 100 тисяч учнів;

на канікулах – 9 (2%), а це 2 808 учнів.

Вінниця

У Вінницькій області для всіх учнів шкіл, включно з 1 – 4 класами, запровадили дистанційну форму навчання з 2 березня на тиждень. А вже з 9 березня школярі пішли на канікули.

Закарпаття

На Закарпатті з 2 по 15 березня призупинили освітній процес у школах та садочках Хустської громади.

Також онлайн навчаються учні в школах Великобичківської та Тячівської громади. В Ужгороді також дистанційне навчання.

Одеса

В місті з 15 до 19 березня учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно. За словами директорки департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, таке рішення ухвалили через різке збільшення кількості захворювань на COVID-19 серед дітей.

Так, початкова школа буде працювати з 15 до 19 березня очно, а учні 5 – 11 класи навчатимуться дистанційно, а потім буде тиждень канікул (з 22 по 28 березня).

Полтава

Через коронавірус багатьох садочках та школах Полтавщини діти навчають онлайн. У закладах запровадили дистанційне навчання через те, що на COVID-19 захворіли учні та педагоги. Іноді закривали лише окремі групи чи класи.

Весняні канікули для учнів

У Міністерстві освіти і науки наголосили, що школи можуть самостійно коригувати дати канікул в період пандемії коронавірусу. Зокрема, можна змінювати дати відпочинку і призначати додатковий карантин або канікули.



Коли відпочиватимуть школярі / Інфографіка 24 каналу

Цікаво, що деякі школи пересунули канікули та вже відправили дітей на відпочинок. Але загалом більшість шкіл запровадить весняні канікули з 22 по 28 березня.

Натомість весняні канікули для учнів триватимуть з 9 по 14 березня в 6 школах Київської області:

Калинівській громаді;

Димерській громаді;

Немішаївська громада;

Березанська громада.

Ще в 47 громадах Київщини канікули пройдуть заплановано з 22 по 28 березня. А у решті 15 громадах – з 29 березня по 4 квітня 2021 року.

У яких випадках можуть закривати школи

Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників; Якщо в місті червона зона карантину (але учні 1 – 4 класів зможуть продовжити очне навчання); Також у школах заборонено проводити вистави, свята, концерти за участю більш ніж одного класу та в присутності глядачів.

Скандали у школах та садочках

Заборонили гратися: у садочку принизили дівчинку, бо її батьки не скинулися на подарунок

У садочку Чернівців дівчинку спеціально покарали у дитсадку на 8 Березня, через відмову батьків здавати гроші на святкування. Її посадили окремо за парту в той час, як інші діти гралися новими іграшками.



Натомість 5-річна Марина Лесько, яку не привітали у садочку, отримала подарунок від президента Володимира Зеленського. Він передав їй вітання та іграшки.

У Києві можуть звільнити вчителя через конфлікт з батьком учня

У ліцеї №157 у Києві виник скандал між вчителем і батьком одного з учнів. Через конфлікт вчителя хочуть звільнити, хоча учні підтримують педагога.

Так, класний керівник Сергій Берендєєв не дозволив учням 11 класу піти з уроку англійської на тренування вальсу. Через це батько поскаржився на вчителя та сказав йому платити штраф.

Згодом мене викликали повторно і запропонували посаду завуча з виховної роботи в обмін на моє вибачення перед батьком,

– розповідає Берендєєв.

За його словами, після того, як він відмовився, йому натякнули, що у нього будуть неприємності, а наступного дня Дорошенко вже призначив 11 класу нового керівника.

У Києві в садочку хлопчиків карають за те, що вони пісяють стоячи

У Києві на Троєщині виник скандал у дитячому садочку № 165 "Забава". Батьки стверджують, що вихователі карають хлопчиків, які пісяють стоячи, а також б’ють дітей та закривають їх у коморі.

Директорка школи видала собі 9 премій

На Рівненщині суд оштрафував директорку школи, яка преміювала себе дев'ять разів. Також жінка отримувала надбавки за напруженість роботи. Загальна сума премій та надбавок склала майже 50 тисяч гривень.

Під час засідання суду вона визнала свою провину й повідомила, що відшкодувала завдані збитки. Її ще оштрафували на 3 400 гривень.

Курйози у закладах освіти

У Києві в Державному університеті телекомунікацій 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет. Під час дійства перерізали стрічку та зачитали вітальний вірш. На заході було чимало людей.

В університеті урочисто відкрили жіночий туалет: дивіться відео



Через такі дії працівників університету мовний омбудсмен Тарас Кремінь підготував звернення до Міністерства освіти з вимогою провести службове розслідування.

Натомість у виші наголосили, що не бачать у цьому нічого злочинного. Зокрема, заявили, що вони покращують санітарно-гігієнічні норми. А новою вбиральнею будуть користуватися студенти закладу і це поліпшить умови навчання.

Інші новини у сфері освіти

Вибори ректора у КНУ ім. Шевченка

Чому в КНУ досі не вибрали ректора? Перший тур виборів ректора вишу відбувся 25 листопада 2020 року. Тоді на посаду ректора претендувало 10 кандидатів.

Найбільшу кількість голосів за результатами першого туру набрали проректор КНУ Володимир Бугров (42,75%) та директор науково-навчального інституту геології Сергій Вижва (7%).

Другий тур виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% виборців, за Сергія Вижву – 11,65%. І оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, ректора не обрали.

Тому, нові вибори ректора призначили на 17 березня 2021 року.

Хто балотується на посаду ректора КНУ:

Болтівець Сергій – доктор психологічних наук, професор;

Литвин Володимир – доктор історичних наук, професор;

Бугров Володимир – кандидат філософських наук, професор;

Вижва Сергій – доктор геологічних наук, професор;

Чудовська Ірина – докторка соціологічних наук, професорка;

Рожко Олександр – доктор економічних наук, доцент.

До слова, колишній спікер Верховної Ради та соратник Кучми Володимир Литвин заявив, що готовий очолити Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Його теж можна побачити у списку кандидатів на посаду.

Нова схема забезпечення шкіл підручниками

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів про проблеми якості шкільної літератури. Зокрема, згадав скандали через недоречності в підручниках, зокрема лікувальної соди або глінтвейну для розігріву.

Тому тепер школи забезпечуватимуть підручниками за новою схемою. Що зміниться – читайте у матеріалі.

Скандали зі шкільними підручниками