Журналісти 24 каналу зібрали всі актуальні та важливі новини про навчання під час карантину та скандали у школах. Читайте всі головні події, які відбулися за цей тиждень – з 16 по 20 листопада – у сфері української освіти.

Навчання під час карантину

Не зважаючи на пандемію та стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус, українські школярі продовжують навчатися в закладах освіти, повідомляє 24 канал.

Цікаво Освіта та COVID-19: чому не "закривають" школи і як вберегтися учням та вчителям

Чому школи під час карантину працюють у звичному режимі? Голова Комітету ВР з питань здоров'я Михайло Радуцький запевнив, що в українських школах небагато учнів та вчителів хворіють менше 1% учнів та працівників закладів, тому діти поки продовжують навчатися, і змін не планується.

Ситуація з коронавірусом у Києві: станом на 19 листопада у Києві закриті на карантин сім шкіл (по одній школі в Дарницькому, Оболонському, Голосіївському і Святошинському районах та три школи в Деснянському) через виявлення коронавірусу у вчителів.

Усього в Києві хворіють на коронавірус 1029 школярів та 712 педагогів. Окрім того, У Києві скасували проведення другого етапу учнівських олімпіад через збільшення хворих на коронавірус. А третій етап проходитиме в онлайн-режимі.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Які міста поновили очне навчання в школах? В Україні ввели загальнонаціональний карантин, тож тепер не діють зони поділу. Тому багато регіонів вирішили з 16 листопада поновити очне навчання.

Зокрема, всі учні відправилися у класи цього тижня у таких містах: Харків, Канів, Запоріжжя, Суми та Житомир. Натомість в більшості містах учні початкових класів та дошкільнята відвідуватимуть навчання очно, а учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно.

Додамо, що уряд назвав умови для закриття садочків й шкіл:

забороняється відвідування садочків, шкіл та закладів позашкільної освіти тільки у випадку, коли на самоізоляції через контакт із хворими перебуває понад 50% учнів і персоналу закладу.

забороняється відвідувати заклади освіти групами більше 20 осіб.

Зарплати вчителів

У 2021 році вчителям підвищать зарплату, проте стара система оплати праці збережеться й надалі. Так, з січня наступного року розміри ставок зарплати працівників освіти й науки збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%. Водночас у МОН зазначили, що зарплати вчителів з 1 вересня року вже зросли на 5,8%.

Як розрахувати зарплату для вчителя? Система оплати праці передбачає розмір першого тарифного розряду, помножений на коефіцієнт тарифного розряду, плюс надбавки.

У проєкті держбюджету передбачено, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду в 2021 році змінюватиметься двічі: з 1 січня – на 2 670 гривень та з 1 липня – 2 893 гривень.

Зарплата вчителів зміниться так:

зарплата молодого вчителя

Зарплата вчителя без категорії та стажу роботи наразі становить понад 4 тисячі гривень. Проте, вже з січня рівень зарплати підвищиться до 4 тисяч 859 гривень, а з липня 2021 року – до 5 тисяч 265 гривень.

зарплата вчителя I категорії

Зараз зарплата таких вчителів становить близько 5 тисяч гривень. З січня наступного року він має збільшиться до 6 тисяч, а з липня 2021 року – до 6 тисяч 567 гривень.

зарплата вчителя вищої категорії

Такі вчителі зараз мають близько 5,4 тисячі гривень. Із січня 2021 року він становитиме майже 6,5 тисячі, а з липня 2021 року – 7 тисяч гривень.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН

Також в часи пандемії вчителі зіткнулися з більшим навантаженням, а деякі з них мають проводити уроки дистанційно, тому за це теж платитимуть. Працівникам шкіл, які переведені на дистанційне навчання, виплачується заробітна плата на загальних підставах:

зберігаються доплати за перевірку навчальних робіт учнів;

зберігаються доплати за роботу в інклюзивних класах (групах);

додадуть надбавки за складність, напруженість у роботі;

додадуть надбавки за збільшення обсягу виконуваних робіт;

будуть інші доплати і надбавки відповідно до законодавства.

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Скандали у школах

Глінтвейн для третьокласників

У підручнику "Я досліджую світ" для третього красу в одному з завдань згадується алкогольний напій глінтвейн. Це обурило директора школи, тому він звернувся до Міносвіти.

У вправі йдеться про те, що учень Ігор змерз на вершині гори, а його подруга Ліза запропонувала зігратися глінтвейном. Треба порадити, що вчинити учневі.

Лікувальна сода у підручнику з хімії

В українському підручнику з хімії написали, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при лікуванні раку. Відомо, що інформацію взяли із сайту Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.

Так, у тексті зі сторінок підручника йдеться про те, що водний розчин соди слід пити для "профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди" та при інших захворюваннях. Але експерти виступають проти такої нетрадиційної медицини.

Фото з фейсбук сторінки Інни Доміної

Учень знущався з вчительки

У селі Борщівка на Тернопільщині жертвою булінгу від учня стала вчителька української мови та літератури. Її уроки часто зривав восьмикласник, який ображав та лихословив до вчительки. Окрім того, підліток не реагував на зауваження педагогині чи директора школи.

Учень використовував нецензурні слова і психологічно чинив тиск на вчительку. У поліції вже склали протокол на матір правопорушника. Якщо провину учня доведуть, то батьки повинні будуть сплатити штраф у розмірі 1700 гривень.

Новини у сфері вищої освіти

Студентам, які навчаються на медичних спеціальностях, планують знизити порогові бали для проходження іспиту "Крок-1", який складається після третього курсу. Якщо зараз сертифікати видають тим, хто склав іспит на 60,5, то з новим наказом його видаватимуть і тим, хто склав на 55,5-60,4.

А офіцерів в Україні готуватимуть за новою системою професійної військової освіти. У Міноборони розповіли, що всі вступники обов’язково проходитимуть тестування для визначення рівня англійської мови.

Окрім того, у 2020 році зменшився попит на навчання в магістратурі. А все через те, що в Україні запровадили для вступу після бакалаврату обов’язковий іспит з іноземної мови.

Адже якщо раніше цей іспит стосувався окремих спеціальностей, то тепер він на переважній більшості, а наступного року він буде єдиним вступним іспитом на всі спеціальності.

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Станом на початок 2020 року в українських вишах навчалося 80 тисяч іноземців. Цікаво, що за понад 5 років навчання іноземні студенти принесли Україні близько 3 мільярдів доларів за 5 років навчання.

До прикладу, Середня вартість навчання становить 4,3 тисячі доларів на рік для одного студента. Для інших спеціальностей – 2 тисячі доларів США. Більше – читайте тут.

Цікаві освітні новини тижня

В Україні у вівторок, 17 листопада, святкували День студента. Це свято об'єднує молодь, яка навчається у різних куточках світу. Читайте історію свята – у матеріалі.

Україна у 2020 році піднялася у світовому рейтингу володіння англійською мовою на п'ять пунктів та тепер розташовується серед країн із середнім рівнем. Наразі вона займає 44 місце зі 100 країн. Так, близько 63% дорослих українців володіє англійською мовою.

Також у Києві презентували посібник "Історія Криму і кримськотатарського народу". Цікаво, що його надруковано двома мовами – українською та кримськотатарською.

Міністерство освіти і науки разом з ЮНІСЕФ пропонує вчителям провести "Найбільший урок у світі" про права дитини. Окрім того, за участь можна буде виграти подарунки. Всі деталі і матеріали – можна знайти тут.