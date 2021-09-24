Скандал в університеті Богомольця: невакцинованих студентів можуть відрахувати

Студентів з Національного медичного університету імені Богомольця у Києві примушують вакцинуватися. Якщо вони цього не зроблять, то у виші не допускатимуть їх на заняття та навіть погрожують відрахувати.

Якщо в студентів немає щеплення, то вони повинні показати ПЛР-тест, проте він має бути свіжим. А це означає, що здавати його треба кожні 3 дні.

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Що кажуть студенти

Журналісти дізналися про це від студентів медичного вишу. За їх словами, часу на це їм дали до понеділка, 27 вересня. І якщо вони не матимуть COVID-сертифікату, то їх не допускатимуть до практичних занять.



Скріншот повідомлення від студентів / Фото РБК-Україна

Водночас, якщо у студентів буде 25% пропусків лекцій, то їх просто будуть відраховуват з університету. Вони можуть заплатити й повторно пройти курс, але для цього все одно вимагають сертифікати про вакцинацію.

У нас твориться дурдом… Нас всіх залякали й сказали, що до понеділка у нас повинні бути паспорти вакцинації – або робіть кожні три дні ПЛР-тест, або ви не ходите на пари. А якщо ви не ходите на пари – вас відраховують через три тижні. Теж саме зі студентами, які живуть у гуртожитку,

– розповіла одна студентка.

За її словами, мова йде не про одну дозу вакцини, а про повну вакцинацію, тобто дві дози. Як це зробити до понеділка – студенти не розуміють.

"А робити ПЛР-тест кожні три дні – це ж нереальні гроші. Плюс у когось ж можуть бути протипоказання. Це все незаконно і ми вчора підняли бунт", – продовжила студентка.

Виш отримав наказ про COVID-сертифікати

У наказі на сайті вишу йдеться про те, що в гуртожитки й на заняття не повинні допускати студентів без вакцинації або ПЛР-тесту. Але, як помітили журналісти, на ньому немає, ні печатки, ні підпису ректора.



Скріншот наказу ректора про карантинні заходи у виші

Студенти кажуть, що 24 вересня в університеті буде нарада з юристами, через те, що все, що відбувається, – незаконно. "У МОЗ кажуть, що насильно не можуть змушувати, а можуть тільки рекомендувати", – додала студентка.

Журналісти 24 каналу наразі намагаються зв'язатися з ректоратом Медичного університету Богомольця. Якщо ми з'ясуємо інформацію, то опублікуємо її згодом.

Зазначимо, що схожа ситуація виникла і в Державному університеті комунікацій у Києві. Студенти повідомили, що керівництво вишу змушує їх вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то їх погрожують виселити з гуртожитків. Деталі – читайте у статті.