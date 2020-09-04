У Черкаській школі №5 розгорівся скандал через те, що у дівочій роздягальні встановили камеру відеоспостереження. Батьки обурені діями директорки, яка натомість у цьому звинувачує працівників організації, які встановлювали камери в закладі освіти.

Директорка ЗОШ №5 у Черкасах Олена Саєнко заявила, що камера від'єднана від системи і не записує відео, передає видання "Про все".

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Жінка у всьому звинувачує організацію, яка встановлювала прилади у школі. Проте деякі черкащани вневнені, що так директора знімає з себе відповідальність.

"А персонал школи просто не бачив, що і де встановлюють? Чи це всім можна зайти до школи і ставити все, що захочеш, там, де сподобається?", – обурюється місцевий житель Ярослав Лавров.



Коментарі щодо встановлення камер спостереження у школі / Скриншот з соцмереж

Натомість у державній службі охорони запевняють, що такої недбалості з боку їхніх працівників бути не може. За їхніми словами, саме адміністрація школи попередньо повідомляє, куди встановлювати пристрої відеоспостереження.

Між тим, батьківська рада міста Черкас опублікувала запит на пристрої відеоспостереження. Зазначено, що загалом у школі встановили 21 камеру. Однак, можливості онлайн-доступу до цих відео немає. У документах зазначено, що вся інформація, яка є на камерах, зберігається в адміністрації школи.

"Раніше ми вимагали, щоб відеоспостереження встановили перед входом у роздягальню, бо були випадки, коли особисті речі школярів звідти крали. Але розміщувати камери у самій роздягальні – не вихід", – зазначив голова Батьківської ради Черкас Олександр Ткаченко.

І хоча директорка ЗОШ №5 Олена Саєнко пообіцяла демонтувати камери у роздягальні, утім вони і досі там розміщені. Єдине, що зробила адміністрація школи – це закрила їх ганчірками.