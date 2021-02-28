"Малозабезпечені" та "свині": як розвинувся скандал через батьківські внески в Кривому Розі

Джерело:24 канал
У Кривому Розі на Дніпропетровщині розгорівся скандал. Тут мати одного зі старшокласників з образами накинулася на тих учнів, що не захотіли вносити гроші на подарунок вчительці. Доливає олії у вогонь і те, що її висловлювання потрапило в мережу. Нові подробиці інциденту – читайте далі.
Такий прикрий випадок трапився в 11 класі Криворізької загальноосвітньої школи №1. У батьківському чаті мати одного з учнів висловила своє ставлення до тих, хто не здав 250 гривень на подарунок вчительці. Зокрема, назвала їх "свинями" та "малозабезпеченими".
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Особисто я не хочу, щоб моя дитина сиділа за одним столом з "малозабезпеченими". Якось їх занадто багато. Я – за відпочинок і будь-який "кіпіш" дітей нормальної половини класу. А годувати "свиней" та їх спонсорувати не збираюся,
– написала користувач "ЕленКа".
Ті самі агресивні висловлювання мами 11-класника щодо інших дітей / Скриншоти
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Один із батьків зробив скриншоти заяв жінки та опублікував в мережі. Повідомлення миттєво розійшлося криворізькими групами. І скандал отримав розголос.
Але, замість того, щоб перепросити за свої грубі висловлювання та дискримінацію учнів, а також їхнів батьків, "ЕленКа" почала шукати того, хто опублікував листування. До неї долучилися й інші батьки, повідомляє "РБК-Україна".
Випускний в її дитини буде незабутнім", "Тв*рино, чим тобі не догодив класний керівник?", "Переведи свого гнид***ку до іншої школи!",
– підтримали скандальну матусю інші батьки.
Неочікувана реакція інших батьків на скандал / Скриншот
У міському департаменті освіти розповіли, що про усе дізналися з мережі. Щоправда, керівниця відомства пообіцяла розібратися.
Директорка школи, зі свого боку, повідомила, що мати вибачилася та шкодує про написане. Про це мовиться у зверненні керівниці закладу до батьків.
Також вона уточнила, що з батьками вже зустрілися:
Вони були свідками, що збори відбувалися відповідно законодавчих норм. Батьки учнів повідомили, що мовилося про збір коштів для святкування випускного вечора у кафе. Хочу зазначити, що урочиста частина свята щодо закінчення 11 класу проводиться в закладі, а все інше – справа дітей і батьків,
– зауважила директорка.
Коментар директорки Криворізької школи №1 про скандал / Скриншот
Крім того, з'явилося звернення до батьків від вчителів школи. Педагоги наголосили, що жодні збори грошей у школі не проводять, згідно з наказом. Також вони розповіли, що проводять систематичну роботу з учнями та їхніми батьками щодо профілактики конфліктів і булінгу.
Прикро, що дехто з батьків може дозволити собі розділяти дітей на "малоимущих" і "забезпечених". Боляче, що декілька людей можуть звести нанівець роботу педагогів такими висловлюваннями у групах, роблячи "скріншоти" та принижуючи гідність інших дітей. Ми виховуємо наших дітей, враховуючи поняття гендерної рівності. Пам'ятаймо, що чужих дітей не буває!,
– наголосили вчителі.
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Скандал зі збором грошей у школі в Кривому Розі: звернення вчителів до батьків / Скриншот