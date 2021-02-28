У Кривому Розі на Дніпропетровщині розгорівся скандал. Тут мати одного зі старшокласників з образами накинулася на тих учнів, що не захотіли вносити гроші на подарунок вчительці. Доливає олії у вогонь і те, що її висловлювання потрапило в мережу. Нові подробиці інциденту – читайте далі.

Такий прикрий випадок трапився в 11 класі Криворізької загальноосвітньої школи №1. У батьківському чаті мати одного з учнів висловила своє ставлення до тих, хто не здав 250 гривень на подарунок вчительці. Зокрема, назвала їх "свинями" та "малозабезпеченими".

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Особисто я не хочу, щоб моя дитина сиділа за одним столом з "малозабезпеченими". Якось їх занадто багато. Я – за відпочинок і будь-який "кіпіш" дітей нормальної половини класу. А годувати "свиней" та їх спонсорувати не збираюся,

– написала користувач "ЕленКа".



Ті самі агресивні висловлювання мами 11-класника щодо інших дітей / Скриншоти

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Який розвиток отримали події далі

Один із батьків зробив скриншоти заяв жінки та опублікував в мережі. Повідомлення миттєво розійшлося криворізькими групами. І скандал отримав розголос.

Але, замість того, щоб перепросити за свої грубі висловлювання та дискримінацію учнів, а також їхнів батьків, "ЕленКа" почала шукати того, хто опублікував листування. До неї долучилися й інші батьки, повідомляє "РБК-Україна".

Випускний в її дитини буде незабутнім", "Тв*рино, чим тобі не догодив класний керівник?", "Переведи свого гнид***ку до іншої школи!",

– підтримали скандальну матусю інші батьки.



Неочікувана реакція інших батьків на скандал / Скриншот

Як відреагували на інцидент чиновники

У міському департаменті освіти розповіли, що про усе дізналися з мережі. Щоправда, керівниця відомства пообіцяла розібратися.

Директорка школи, зі свого боку, повідомила, що мати вибачилася та шкодує про написане. Про це мовиться у зверненні керівниці закладу до батьків.

Також вона уточнила, що з батьками вже зустрілися:

начальниця районного відділу освіти Жанна Сабадаш,

заступниця начальника районного відділу освіти Валентина Єрмакова,

представники сектору ювенальної превенції Криворізького районного управління поліції.

Вони були свідками, що збори відбувалися відповідно законодавчих норм. Батьки учнів повідомили, що мовилося про збір коштів для святкування випускного вечора у кафе. Хочу зазначити, що урочиста частина свята щодо закінчення 11 класу проводиться в закладі, а все інше – справа дітей і батьків,

– зауважила директорка.



Коментар директорки Криворізької школи №1 про скандал / Скриншот

Крім того, з'явилося звернення до батьків від вчителів школи. Педагоги наголосили, що жодні збори грошей у школі не породять, згідно з наказом. Також вони розповіли, що проводять систематичну роботу з учнями та їхніми батьками щодо профілактики конфліктів і булінгу.

Прикро, що дехто з батьків може дозволити собі розділяти дітей на "малоимущих" і "забезпечених". Боляче, що декілька людей можуть звести нанівець роботу педагогів такими висловлюваннями у групах, роблячи "скріншоти" та принижуючи гідність інших дітей. Ми виховуємо наших дітей, враховуючи поняття гендерної рівності. Пам'ятаймо, що чужих дітей не буває!,

– наголосили вчителі.

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Скандал зі збором грошей у школі в Кривому Розі: звернення вчителів до батьків / Скриншот