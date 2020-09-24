У Міносвіти України відреагували на скандал з підручником з української мови, в якому знайшли прикру помилку про дату заснування Києва. Зокрема, МОН запевнило, що він вже не використовується в школах.

Що відомо про цей скандал? Йдеться про підручник для першого класу, на сторінках якого було зазначено, нібито столицю заснували в 19 столітті, передає 24 канал.

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Про цей випадок стало відомо соцмереж, де опублікували скрін із цією помилкою. Зазначимо, що у підручнику також "омолодили" на вісім століть Софійський собор та Києво-Печерську лавру.

Тепер у МОН заявили, що цей підручник, авторства докторки педагогічних наук Ольги Хорошковської, не відповідає типовим освітнім програмам і вимогам Нової української школи. Тому він вже понад 5 років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі.

До слова, нещодавно стало відомо, що у підручниках з української мови для третього класу опублікована прихована реклама популярної марки води "Моршинська" та львівської кав'ярні. Це обурило та шокувало багатьох батьків школярів. Більше про це – читайте тут.