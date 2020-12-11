Міністерство освіти та науки України доручило Інституту модернізації змісту освіти провести експертизу підручника "Захист Вітчизни" для 10 класу. Річ у тім, що днями на сторінках підручника виявили обурливий ляп – автори проілюстрували інформацію про Збройні сили України знімком із російськими військовими.

Раніше цей підручник пройшов конкурсний відбір і його надрукували накладом 157 944 примірники у 2018 році. Про це повідомили у МОН.

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У відповідь на суспільне обурення у МОН доручили провести розслідування і з'ясувати, як це могло статися.

Позиція авторів підручника

За словами авторів підручника, книгу створили у 2017 році під час становлення й розвитку ЗСУ.

До 10 грудня 2020 року жодних зауважень до світлини, розміщеної на сторінці 114 (ілюстрація 24.9), не надходило. Зазначена світлина використана, щоб проілюструвати зразки сучасного армійського екіпірування (літня маскувальна форма, шолом балістичний, окуляри-маска захисна, бронежилет тощо),

– додали автори.

Вони пояснили, що екіпірування тільки починало масово надходити до ЗСУ, зокрема, і за допомогою волонтерів. Розглядувана світлина не містить жодних розпізнавальних знаків жодної армії світу. Тому автори вважали за доцільне використати цю світлину, щоб продемонструвати напрями розвитку екіпірування бійців ЗСУ".