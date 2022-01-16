Скандал із Клопотенком та дороге обладнання: як впроваджують нове шкільне меню

Українські школи почали рік із нового меню. Тепер на столах дітей замість сосисок, ковбас, надмірної кількості солі та цукру з'явилось більше фруктів, молочних продуктів та м'яса.

Усе за принципами здорового харчування. Школярі такі новації оцінили, хоча й не все до смаку.

До теми Українські школи з 1 січня 2022 переходять на нове харчування: що зміниться

"Редьку з'їв і козацьку кашу. Мені подобається їсти салат і гречку з м'ясом", – поділився враженнями один зі школярів. Інші ж кажуть навпаки: "Мені не дуже подобається каша, а подобається салат і картопля".

Думки школярів щодо змін різняться

Страви без солі та хліба подивували дітей, а от без цукру не сподобались – несолодке какао ніхто не пив. Курка ж по-італійськи та рибні котлети сподобались усім.

Особливості впровадження нового шкільного меню: дивіться сюжет 24 каналу

Найбільше смакує тим, у кого здорове харчування вдома. Ці діти звичні до фруктів і не великої кількості цукру. Тож і під'їдають не лише свої порції, а й сусідів за обіднім столом.

Я не їв хліб із такими сухими стравами як картопля та гречка, а тільки з борщем і супом. У мене вдома вже така звичка,

– наголосив школяр Максим Андрущенко.

Новий раціон працівникам їдальні додав клопотів. Кухарі на роботі з 5 ранку й то ледь усе встигають. Страви вчились готувати гуртом, а як робити, наприклад, пастуший пиріг читали в інтернеті.

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"Ходимо між рядами, запрошуємо, розповідаємо про меню, що ми подаємо кожного дня, бо для дітей, от сьогодні редька, а вони не знають що таке редька. Запитують: "Це сало?" Ні, це не сало. Це редька. Корисна. Вітамінна", – розповіла кухарка Валентина Лелека.

Через нове меню у мережі розгорівся скандал

Ініціатива змінити раціон дітей на більш здоровий належить дружині президента Олені Зеленській. Над кожною стравою добряче попрацював відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Він точно знається, як здорове харчування поєднати зі смачним. Проте оцінили такі новації не всі. Уже за кілька днів, як нове меню опинилось на столах дітлахів, батьки зчинили ґвалт – їжа не смакує та й задорого:

"Чому одна людина має вирішувати за всіх? У державі багато фахівців, які можуть розробити меню дитячого харчування, а школи й садочки нехай самі вибирають";

"Проблема не в меню, а в мотивації людей на місцях, достойних умовах праці й адекватній зарплатні. Починати потрібно саме з цього. Є кухарі, які смачно готували й при старому меню та діти це їли із задоволенням";

"Меню може і корисне, але взагалі без крихти солі й цукру – це занадто. Абсолютно всі діти кажуть, що несмачно і не ситно. Приходять додому голодні".

Востаннє розробляли норми харчування ще у 1956 році, тому й не дивно, що після стількох років впроваджувати нове складно. Євген Клопотенко відреагував на шквал критики порадою, щоб батьки самі перевірили чи відповідає їжа прописаним нормам. Також за потреби звертатися у Держпродспоживслужбу.

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Найімовірніше, що шкільні кухарі просто не вміють готувати нові страви, як-от бурячкові оладки чи пастуший пиріг. Тож розробник меню пообіцяв майстер-класи для працівників їдалень.

Також він зазначив, що з командою прочитав усі коментарі, проаналізував та прописав спеціальні кроки для навчання кухарів.

Навчатимемо людей, які на місцях складають меню, як правильно читати норми. Також навчатимемо українців критично мислити та адекватно висловлювати свої думки. Розповідатимемо про основи здорового харчування. Євген Клопотенко Шеф-кухар

Батьки навіть впроваджують меню вдома

Є мами школярів, які схвально ставляться до нового меню у школах. Наприклад, Валентина Височина визнала користь їжі та тепер змушена підкорегувати й домашній раціон, щоб шкільне меню для дитини було до смаку.

"Овочі додати, бо не люблять, а батьки, як завжди, йдуть на поступки дітям. Ну не хочеш їсти овочі – то не потрібно, але все-таки потрібно", – запевнила вона.

Нова техніка для приготування страв

Новий раціон потребує не лише умілих рук, а й техніки. Зокрема, у черкаській мерії заявили, що готуються закупити кухонне приладдя.

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна зауважила, що мармітні лінії мають з'явитися в кожній школі. "Пароконвектомати поки не в усіх, тому що це дуже дорого", – додала вона.

Я думаю, що до кінця року технічну базу, що стосується кухонного обладнання ми зможемо добряче поповнити,

– відмітила Чубіна.

У школах сподіваються, що нове меню допоможе створити культуру харчування у нового покоління. Оновлене меню містить 160 різноманітних страв.