Колишня викладачка Ольга Герінбург розповіла, що не всі співробітники вишу отримали виплати на оздоровлення.

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Але за її словами, ці виплати у бюджетні кошти були закладені ще на початку календарного року, виділені державою та перераховані вишу. Тому їх невиплата означає фінансові махінації з бюджетними коштами.

При цьому суми оздоровчих виплат не тільки фігурували в розрахункових листах за липень у всіх без винятку співробітників, але з них навіть було утримано 21% прибуткового податку. Тобто, на думку ректорату, викладачі вишу настільки багаті, що можуть платити податки навіть з неотриманих грошей?!,

– обурилася Ольга Герінбург.

Вона наголосила, що до відпустки всім науково-педагогічним працівникам повинна виплачуватись місячна допомога по відновленню зарплат. Так, викладачі, які залишились працювати в університеті, отримали свої гроші тільки до 1 вересня, а ті, хто звільнився, взагалі не отримали.

Колишня викладачка також зазначила, що подібні випадки у виші відбуваються не вперше. Наприклад, на початку року Вчена рада ХДУ прийняла рішення скоротити розмір надбавок за наукові ступені та звання, хоча кошти на їх виплату в повному обсязі були отримані вишем.

Тоді це скандальне рішення було скасоване, однак керівництво почало примушувати співробітників писати заяви з "проханнями" зменшити їм частку ставки при незмінному режимі навантаження.

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"Найсмішніше, що в соцмережах при цьому лицемірно створюється образ турботливого керівництва, яке до глибини душі переживаєза педагогів. Ось ця атмосфера цинізму і стала для мене вирішальним фактором при прийнятті рішення про звільнення", – додала Герінбург.

Проте не лише вона звільнилася з вишу. Інші працівникиХерсонського державного університету так стрімко йдуть звідти в інші виші та школи.

До слова, у Києві виник скандал через жахливі умови проживання у гуртожитку Національного авіаційного університету. Керівництво вишу лише після суспільного резонансу визнало, що кімнати та санвузли – не в ідеальному стані. Фото та деталі – дивіться тут.

Текст публікації Ольги Герінбург:

Всім науково-педагогічним працівникам, які звільнилися за літо (до речі, більше 40), керівництво ХДУ вирішило не платити "оздоровлення", хоча ці виплати гарантовані законом і бюджетні кошти були закладені, виділені державою і переведені в університет. Тому несплата оздоровлення – це фінансове шахрайство з бюджетних коштів.

При цьому суми оздоровлення були не лише вказані в розрахунковому липні для всіх працівників, а й утримувалися з них навіть 21 % податку на прибуток. Тобто, за словами ректорату, викладачі університету настільки багаті, що можуть платити податки навіть недоведеними грошима?!

Чим керувався ХДУ без оплати оздоровлення працівникам у відставці? Думаю, що розрахунок був простий: хтось у суєті / ейфорії звільнення не помітить провал грошей; хтось повірить у історії, що МОН не виділило коштів; тощо.

Такі ситуації були раніше цього року. Наприклад, коли Вчена рада прийняла незаконне рішення про суттєве зменшення надбавок за науковими ступенями та званнями, хоча кошти на повну оплату отримував університет.

Без сумніву, такі фінансові махінації та їх спроби регулярно проводяться в ХДУ, але нарешті, їх мають зацікавити компетентні органи, до яких звертаються. Не можна жодним чином залишатися байдужим до наполягання керівництва університету знизити рівень доходів людей, які працюють в ХДУ.