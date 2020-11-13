У Дніпрі виник новий скандал – з’ясувалося, що дітей пільгових категорій та тих, за яких платять батьки, годують різними харчами, навіть якщо учні ходять до одного класу. Чим харчують школярів у місті – читайте у матеріалі.

Хоча на школяра-пільговика із міського бюджету виділяють 26 гривень на день. Натомість батьки, які платять за харчування дітей, додають до цієї суми лише 4 гривні (тобто платять 28 гривень на день), йдеться у сюжеті ТСН.

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Батьків обурює, що дітей розсаджують за різними столами в їдальні. Адже діти-пільговики на обід мають сосиску, а "платники" смакують відбивною. Також учні зізнаються, що іноді вони можуть зустріти у тарілках з їжею волосся в чи навіть тарганів.

Журналісти з’ясували, що у всіх школах і дитсадках Дніпра харчування забезпечує одна-єдина компанія.

"Ця фірма, відтоді як зайшла в школи та садочки, заробила понад мільярд гривень, це лише те, що сплачує міський бюджет. А ще ж є батьки, які сплачують щодня по 30-35-40 гривень", – говорить мати школяра Ганна-Марія Чеберяк.

Відомо, що назва цієї фірми "Контракт Продрезерв 5". Вона вже понад рік є абсолютним монополістом шкільного та дошкільного харчування Дніпра. Утім, сама компанія нібито не відповідає за меню.

Мати учня розповіла, що їй у компанії наголосили, що меню для дітей прописують у міськраді, тобто, за їхніми словами, вони не можуть його змінити, вони роблять так, як затвердили депутати та міський голова.

Батьки вважають, що більшість компаній у місті, які виконують великі контракти, пов'язані або з міським головою, або з Геннадієм Корбаном.

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Додамо, що в Україні почали розробляти порядок правильного харчування в школах та садочках. Тож, дітей незабаро у закладах освіти не будуть годувати шкідливими ковбасами, сосисками та замороженими напівфабрикатами. Більше про це – читайте тут.