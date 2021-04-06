30 березня оприлюднили рейтингову таблицю, до якої увійшли всі фіналісти та переможці конкурсу імені Петра Яцика. Однак згодом організатори перерахували кількість балів, і багато учасників втратили свої призові місця. Це викликало хвилю обурень з боку конкурсантів та їх батьків.

У мережі посипалася низка несхвальних коментарів щодо організації конкурсу та компетентності тих, хто складав завдання. Найбільше дискусій точилося щодо одного із завдань для учнів 3 класів.

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Причина обурень

Більшість батьків учнів початкових класів вказують на невідповідність завдань шкільній програмі та недосконалу систему оцінювання.

Багато конкурсантів отримали максимальні бали та зайняли призові місця, однак вже після оголошення результатів організатори внесли правки до системи оцінювання, визнавши деякі відповіді хибними.

Редакція 24 каналу поспілкувалась з батьком Анни, школярки 4 класу, яка брала участь у конкурсі. Дмитро Фрящіков розповів, що згідно з першими оприлюдненими результатами, його донька отримала 9 місце у рейтингу, однак після перерахунку балів потрапила на 12, і таким чином втратила звання призерки.

Батько школярки наголосив, що вважає всю дискусію винятково наслідком недбалості та безвідповідальності організаторів.

Звернення Дмитра Фрящікова до організаторів конкурсу імені Петра Яцика / Скриншот з фейсбук-сторінки Dmitry Fryashchikov

Дмитро не єдиний, хто висловив своє обурення у мережі. Відтак, у фейсбуці з'явилася ціла низка негативних відгуків щодо організації цьогорічного конкурсу. Багато коментаторів вважають, що результати є нечесними, а організатори – корумпованими.

Коментарі незадоволених учасників та батьків конкурсантів: скриншоти з фейсбуку

Реакція організаторів конкурсу

Організатори Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика зазначають, що намагалися відреагувати на всі зауваження та внести відповідні корективи, і саме тому кількість балів у рейтингових таблицях змінилася.

Вони визнають, що помилки у їх роботі були, а про оновлення та зміни було повідомлено на всіх доступних їм ресурсах.

Якщо люди пишуть тут відверту брехню про якийсь розподіл місць, корупцію й таке інше, то на такі коментарі відповідати не бачимо сенсу. Усі, хто намагався вирішити проблему, а не тільки покритикувати, написали нам в повідомлення. Адже так відбувається конструктивний діалог,

– відповіли організатори конкурсу на один із коментарів у соціальній мережі.

"Нам шкода, що Вашій дитині не вистачило кількох балів до перемоги, але це конкурс – усі не можуть виграти. Якщо Ви хочете покращити організацію й долучитися до групи людей, які це роблять безкоштовно, то ласкаво просимо до гурту", – продовжується у повідомленні.

До слова, 5 квітня в офіційній групі конкурсу на платформі фейсбук з'явився окремий пост щодо завдання для учнів 3 класів. Організатори вирішили повернути правильні відповіді на одне із запитань, які були визначені до виправлень.

У повідомленні також зазначається, що у всіх інших завданнях все залишається без змін, і надалі жодних діалогів щодо рейтингу, завдань та нагороджень організатори вести не будуть. Рішення однозначне та більше не переглядатиметься.