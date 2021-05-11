Скандальні заяви доньки судді Насті Тарасюк: як на це відреагували в університеті Шевченка

20-річна дочка судді Печерського райсуду Анастасія Тарасюк неоднозначно захистила російського репера Басту. Вона заявила, що українці – бидло, а Крим – вже не наш. Як на цей скандал відреагували в КНУ ім . Тараса Шевченка, де вона навчається на юриста – читайте у матеріалі.

Студентка Інституту права університету імені Шевченка Анастасія Тарасюк після скандалу записала відео з вибаченнями за свої висловлювання та видалила сторінку у соцмережі.

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Скандальну заяву доньки судді засудили в університеті Шевченка. Там зізнаються, що висловлювання Анастасії кидають тінь на репутацію закладу.

Доцентка КНУ ім. Тараса Шевченка Оксана Мацько написала у фейсбуці, що недолуга студентка-заочниця паплюжить славетне ім’я Університету Шевченка.

Ця ганьба лягла, на жаль, на весь університет. Дуже неприємно читати коментарі, де огульно звинувачують усіх викладачів. Це безперечно, репутаційні втрати,

– зауважила вона.

Проте відрахувати її поки що не мають права. У вівторок, 11 травня, мають скликати вчену раду, а викладачі збирають підписи під зверненням до університетської комісії з етики.



"Відеозвернення, попри непереконливе виправдання, є виявом глибокої неповаги до України, до майбутньої професії юриста. А може й інтерпретуватись як "участь у дестабілізації суспільного життя в Україні", про що йдеться на сайті Миротворець", – зазначили в університеті.

Водночас завідувачка кафедри фольклористики Інституту філології КНУ Олеся Наумовська вважає, що Настя має понести покарання. І додала, що це справа СБУ, бо дівчина говорила про територіальну цілісність України.

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Голова Студпарламенту Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка Данило Гайдамаха переконаний, що Анастасія Тарасова дискредитує своїми публічними діями університет. І, на його думку, вона не має вчитися в університеті Шевченка.

Та здобувати освіту юриста Анастасія, ймовірно, продовжить. В університеті Шевченка журналістам розповіли, що для відрахування є чіткий перелік підстав. І публічних закликів до сепаратизму в ньому немає.

Що відомо про скандал з Анастасією Тарасовою