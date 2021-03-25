У скандал потрапив буквар для першокласників: там популяризують цирк з тваринами
В українському підручнику для 1 класу помітили популяризацію цирку з тваринами. Це викликало обурення зоозахисників.
Йдеться про підручник "Українська мова. Буквар" для першокласників. Автори підруснику – Н. О. Воскресенська та І. В. Цепова.
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Зоозахисники поскаржилися на черговий випадок "пропаганди негуманного ставлення до тварин” до Міністерства освіти і науки України.
Нагадуємо, що цирк із тваринами руйнує не лише життя тварин, а й психіку дітей. Такий цирк може прищепити дітям хибне сприйняття світу, де людина має домінувати над твариною, а сильний підкорювати слабкого,
– йдеться в підручнику.
Буквар для першачків потрапив у скандал через цирк з тваринами
Волонтери заявили, що діти буквально сприймають світ і практично не здатні до самостійної критичної оцінки приблизно до 9 років, тому таку інформацію про цирк вони сприймають як правильну та позитивну форму поведінки.
Буквар для першачків потрапив у скандал через цирк з тваринами
Також зоозахисники нагадали, що нещодавно в шкільних підручниках "Основи життя" та "Українська мова" для 8 класу помітили сумнівні матеріали, які, на їхню думку, пропагують експлуатацію дельфінів.
"Ми живемо у 21 сторіччі й подібним речам не місце в нашому суспільстві та культурі, особливо ж у підручниках наших дітей", – наголошують зоозахисники.
Інші скандали з шкільними підручниками
- У підручнику "Захист Вітчизни" за 10 клас автори допустили обурливу помилку. Вони проілюстрували інформацію про Збройні сили України знімком із російськими військовими. На зображенні видно, що військові – в російському екіпіруванні та тримають у руках відповідну зброю.
- У підручнику історії розповідали, що Київ засновано у 19 столітті, а Софійський собор та Києво-Печерська лавра – пам'ятки тих часів.
- У робочому зошиті початкових класів з предмету "Я досліджую світ" поряд з Тарасом Шевченком та Лесею Українкою поставили фото зірок Надію Дорофеєву та Монатіка.
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