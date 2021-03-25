В українському підручнику для 1 класу помітили популяризацію цирку з тваринами. Це викликало обурення зоозахисників.

Йдеться про підручник "Українська мова. Буквар" для першокласників. Автори підруснику – Н. О. Воскресенська та І. В. Цепова.

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Зоозахисники поскаржилися на черговий випадок "пропаганди негуманного ставлення до тварин” до Міністерства освіти і науки України.

Нагадуємо, що цирк із тваринами руйнує не лише життя тварин, а й психіку дітей. Такий цирк може прищепити дітям хибне сприйняття світу, де людина має домінувати над твариною, а сильний підкорювати слабкого,

– йдеться в підручнику.



Буквар для першачків потрапив у скандал через цирк з тваринами

Волонтери заявили, що діти буквально сприймають світ і практично не здатні до самостійної критичної оцінки приблизно до 9 років, тому таку інформацію про цирк вони сприймають як правильну та позитивну форму поведінки.



Буквар для першачків потрапив у скандал через цирк з тваринами

Також зоозахисники нагадали, що нещодавно в шкільних підручниках "Основи життя" та "Українська мова" для 8 класу помітили сумнівні матеріали, які, на їхню думку, пропагують експлуатацію дельфінів.

"Ми живемо у 21 сторіччі й подібним речам не місце в нашому суспільстві та культурі, особливо ж у підручниках наших дітей", – наголошують зоозахисники.

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