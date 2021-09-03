Скандал на Буковині: директор ліцею назвав жінку "затичкою", а учнів порівнював з товарами

У селі Михайлівка на Буковині виник скандал між однією жителькою та директором ліцею. 42-річна жінка поскаржилась у поліцію на директора Дмитра Глобака через те, що він на зборах назвав всю громаду села "затичками".

Через що стався конфлікт

Під час зборів селян у Михайлівці обговорювали питання, які стосувалися місцевої школи. Там після реорганізації замість 9-ти класів залишились лише перші чотири початкові.

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Тому на захід запросили керівника Глибоцького ліцею – навчального закладу, який після реорганізації відвідують школярі-старшокласники з Михайлівки.

"У нас нічого нема в селі – ні дороги, ні маршруток... Нашу школу тероризують – раніше тут навчалися діти з першого по дев’ятий клас, а тепер школярів з п’ятого класу забирають у Глибоцький ліцей. А люди в селі категорично проти цього!", – розповіла мешканка села.

Директор порівнював учнів з товарами

42-річна Домініка Полянська вважає винним у цьому якраз директора Глибоцького ліцею Дмитра Глобака.

Він закрив нашу школу. А те приміщення, де вчилися старші класи – вже на щось "підмічене". Воно ж в нормальному стані! А він прийшов до нас нагло і сказав: "Так і так, ваші діти будуть навчатися у Глибоці",

– сказала жінка.

За її словами, все через те, що у селі мало дітей, і їм невигідно тримати ще старші класи у Михайлівці. "Він приходив і порівнював дітей з товарами з мінімаркетів та гіпермаркетів. Нібито в нього найкраще навчання", – додала Домініка.

Директор ліцею назвав жінку "затичкою"

У ході суперечки Дмитро Глобак назвав Домініку Полянську "затичкою". Відео цього інциденту оприлюднили у соцмережах.

Директор ліцею назвав жінку "затичкою": дивіться відео



Жінка образилась через це слово і вимагала у пана Глобака попросити вибачення у всіх жителів Михайлівки. Проте він відмовився. "Якщо він так ставиться до батьків, то хто для нього діти?", – каже Домініка.

Водночас Дмитро Глобак розповів журналістам, що не мав на меті образити жінку, але й не розуміє, чому вона так відреагувала на це. Мовляв слово "затичка", згідно із тлумачним словником, не має негативного значення.

Коли я намагався дати відповідь на їхні запитання, ця особа мене перебивала, вигукувала. Мені не давали можливості сформулювати речення і постійно кидали якісь репліки, вигуки, крики... Я сказав цій жінці, що вона веде себе як затичка. Але це слово трактується як пробка або корок.. Я в цьому слові не бачу нічого образливого,

– вважає директор.

Чоловік припускає, що до цього інциденту жителі села заздалегідь підготувалися і запланували провокацію.

"Не розумію, чому мене запросили. Адже усі процеси, пов’язані з реорганізацією школи, уже здійснені. І вже не було що обговорювати, маємо вже кінцевий результат… Але вони якісно підготувались до цього: кому що говорити, кому кричати, тобто по ролях все було "розписано", – сказав Глобак.

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Проте через цю ситуацію Домініка Полянська звернулась до правоохоронців та написала заяву на директора ліцею.

До слова, на Херсонщині під час батьківських зборів у ліцеї між батьками та заступницею директора стався конфлікт. Один з батьків вдарив вчительку так, що вона аж знепритомніла. Їй викликали швидку. Деталі історії – читайте у статті.