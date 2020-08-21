Уряд Великої Британії вирішив використати спеціальний алгоритм для передбачення результатів іспитів, які були скасовані через коронавірус. Проте він занизив випускникам бали і вони ледь не втратили місця в університеті.

Тому учні влаштували протест під будівлею Міносвіти. Про цю ситуацію стало відомо з соцмереж, передає 24 канал.

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З чого все почалося? Екзамени в школах Британії скасували через коронавірус. Щоб поставити оцінки випускникам, розробили алгоритм, заснований на історичних даних про успішність школи та внутрішніх рейтингах учнів.

Чому учні отримали занижені оцінки

Англійські школярі отримали результати підсумкових оцінок A-level, на основі яких їх мали зарахувати до університетів. І якщо раніше оцінки ставили за підсумками стандартизованого екзамену, то цього року їх скасували. Замість оцінки за іспити, бали учням "виставив" алгоритм, який мав передбачити оцінки на основі рейтингу учнів у межах школи та рейтингу школи серед інших шкіл.

Для більшості школярів оцінки загалом відповідали результатам випускних іспитів попередніх років, проте майже 40% учнів отримали нижчі оцінки, ніж їм ставили вчителі (на один чи навіть три бали).

Окрім того, учні з приватних шкіл отримали кращі результати – на 4,7%, ніж учні в державних закладах освіти (останні отримали на 2% гірші бали, ніж у минулому році).

Протести учнів у Англії

Через результати такого оцінювання в країні спалахнув скандал, ображені школярі вийшли на мітинги, адже через низькі бали у багатьох з них зірвались плани щодо вступу.

Тож, школярі Англії влаштували протест під будівлею Міносвіти та вигукували фразу "До біса алгоритм".

This is amazing. The future is here.



‘Fuck the algorithm’

pic.twitter.com/k4Vny0L4tF — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) August 17, 2020



Згодом Уельсу довелося скасувати оцінювання за алгоритмом. Так, були скасовані результати по всій Англії. Тепер всі оцінки будуть виставляти вчителі, а у разі, якщо виставлена за алгоритмом оцінка виявилася вищою, то випускники шкіл її змінювати не будуть.