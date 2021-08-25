Ситуація не скрізь однакова, – Ляшко про початок навчального року

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що навчальний рік в українських школах розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі. Проте при посиленому карантині деякі школи можуть перейти на дистанційне навчання, адже ситуація з вакцинацією вчителів не скрізь однакова.

За словами Ляшка, якщо буде ускладнення епідситуації та зростання кількості захворювання на COVID-19, і країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів.

Важливо Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Віктор Ляшко каже, що сьогодні у країні велика кількість шкіл, готових до погіршення карантину. Наприклад, у Житомирі в усіх школах вакциновано понад 80% педагогів. "Але ця ситуація не скрізь однакова по країні", – зауважив він.

Окрім того, міністр охорони здоров'я переконує, що школи підготовлені до 1 вересня, і оскільки країна перебуває на зеленому рівні епідемнебезпеки, то розпочнуть звичайний навчальний рік, коли діти підуть до школи.

Глава МОЗ зазначив, що наразі немає чіткої динаміки, яка би свідчила, що штам "Дельта" більше вражає дітей.

Ми будемо дозволяти освітній процес і якщо буде 80% вчителів вакциновано. Далі будемо дивитися на динаміку. Також ми сьогодні не говоримо про вакцинацію підлітків від 12 до 18 років, хоча в інструкції виробників вакцини вже дозволяють їм робити щеплення. Над цим ми ще працюємо,

– зазначив Ляшко.

До слова, керівник управління шкільної та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що учні початкової школи навчатимуться без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах.

За його словами, школи можуть проводити святкові лінійки 1 вересня. Однак бути лінійці або ні – вирішує навчальний заклад.