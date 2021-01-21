Систематичний булінг: на Харківщині оштрафували матір п'ятикласника
В селищі Нова Водолага суд вирішив оштрафувати матір 10-річного цькувальника. Юнак систематично ображав та принижував однокласників, а також застосовував фізичну силу.
В листопаді 2020 року до відділку поліції звернувся директор ліцею. Він повідомив про булінг однокласників учнем 5 класу. З такою скаргою до директора прийшли батьки двох дітей, повідомляє відділ комунікації Національної поліції в Харківській області.
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Інспектор ювенальної поліції Альбіна Федоренко встановила, що малолітній хлопець протягом року систематично принижував і ображав однокласників, висловлювався нецензурною лайкою, а також застосовував фізичну силу в школі та по дорозі додому.
Що відомо про булінг
Булінг – це різновид психологічного чи фізичного насилля з боку людини чи групи людей, які мають певні переваги над іншими. Булінг може бути психологічним, фізичним, економічним чи сексуальним.
В Україні одні з найвищих показників цькування зафіксовано в освітній сфері. В 2018 році урядом було ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу".
За умов порушення закону, на булерів чи їх опікунів (якщо цькувальники є неповнолітніми) чекає адміністративна відповідальність.
Яке покарання понесуть батьки п'ятикласника
Поліцейські склали відповідний протокол на 46-річну матір школяра, а Нововодолазький районний суд прийняв рішення про притягнення її до адміністративної відповідальності.
Матір правопорушника змушена заплатити штраф у розмірі 850 гривень.
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