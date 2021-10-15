Синці та гематоми по всьому тілу: у Дніпрі школяр побив вчительку, бо та забрала у нього телефон

У Дніпрі школяр просто під час уроку накинувся на вчительку музики за те, що вона забрала в нього смартфон. В результаті – у жінки множинні синці та гематоми.

Неприємний інцидент стався в школі №94 у Дніпрі. Учень шостого класу на уроці грав в мобільний телефон, їв горіхи і матюкався. Вчителька вирішила забрати в нього смартфон,а він у відповідь – накинувся на неї з кулаками.

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Вчителька розповіла, що тепер у неї всі руки, грудна клітка і живіт вкриті синцями і гематомами.

Якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла нанести дитини,

– додає дочка вчительки Ольга Остапенко.

За словами педагогів, батьки дитини нібито забрали зі школи документи і не стали вибачатися перед педагогом через конфлікт.

Натомість у навчальному закладі зараз проводяться перевірки. "Правоохоронні органи приймуть справедливе рішення про відповідальність батьків за дії їх дитини", — зазначила директорка школи №94 Євгенія Таран.

До слова, у Херсонській області будуть судити учня 7 класу, якому вже 17 років, за побиття десятикласника. Хлопець вдарив старшокласника на перерві у груди так, що той якийсь час не міг дихати. Деталі інциденту – читайте у статті.