Сім стилів навчання: як вчителям завоювати увагу учнів

Освітяни кажуть, що є 7 різних стилів навчання, які відповідають типам сприйняття учнів. Які є стилі та як учитель може завдяки цьому привернути увагу учнів – читайте у статті.

Кожен учитель має власний стиль викладання, проте, за словами експертів, найкращі результати дає таке навчання, коли поєднуються всі стилі.

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Аудіальний і музичний стиль

Зазвичай учні люблять слухати пояснення прикладів і методів рішень. У ті школярі, які мають схильність до музики (здатні розрізняти ноти і тони в музиці) більше люблять групове навчання, бо так вони краще розуміють інформацію.

За словами експертів, учні, схильні до аудіального стилю навчання, можуть вимовляти слова вголос, щоб запам’ятати їх. Цей стиль є ключовим у навчанні музики – він дає змогу втримувати увагу учнів протягом усього уроку.

Як утримати увагу учнів, схильних до аудіального стилю навчання? Якщо ви викладаєте музику, то зможете втримувати увагу учнів протягом усього уроку. На інших уроках використовуйте цей стиль залежно від ситуації.

Ключовим моментом у такому стилі навчання є тон голосу – ваш і учнів. Коли ви пишете щось на дошці, прочитайте це вголос. Працюйте над подачею матеріалу, щоб ваш тон розповіді був цікавий учням. Також пропонуйте учням читати записи вголос.

Також ви можете спробувати такі стратегії:

записувати уроки й потім прослуховувати з учнями;

запропонувати учням пояснити матеріал однокласникам;

усувати у класі фактори, що відволікають.

Візуальний стиль

Учням, котрі схильні до візуального стилю навчання, подобається пояснення понять за допомогою діаграм і графіків. Діти люблять самі малювати графіки й дивитися, як їх створює вчитель.

Учні-візуали мають такі якості:

люблять малювати;

спостережливі;

переважно їх важко відволікти;

люблять планувати;

віддають перевагу інструкціям у вигляді схем і малюнків.

Як утримати увагу учнів, схильних до візуального стилю навчання? Щоб утримати увагу таких школярів, вчителеві потрібно застосовувати карти, діаграми й малюнки. Якщо ви маєте змогу використовувати проєктор, можете показувати презентації до уроків.



Вчителька візуально показує будову тіла / Фото Word Press

Для самостійної роботи давайте завдання розробити блок-схеми, ментальні карти тощо. Крім цього, застосовуйте такі способи залучення уваги:

садіть учнів-візуалів за перші парти;

у малюнках і графіках використовуйте різні кольори;

пропонуйте учням робити записи, коли ви пояснюєте матеріал.

Вербальний стиль

Вербальний стиль навчання передбачає використання усного та писемного мовлення. Учні, схильні до такого стилю, можуть віддавати перевагу читанню та письму, іграм у слова. Також вони люблять учити або навіть складати вірші.

У таких учнів великий словниковий запас, вони розуміють значення слів і застосовують їх у правильних контекстах. Такі школярі часто в майбутньому стають журналістами, письменниками, менеджерами чи політиками.

Як утримати увагу учнів, схильних до вербального стилю навчання? Діти хочуть робити нотатки під час пояснення матеріалу, обговорювати концепції і, можливо, створювати презентації. Деякі учні віддають перевагу читанню або письму, а деякі – усній бесіді. Враховуйте бажання дітей.

Логічний і математичний стиль

Діти, які схильні до такого стилю навчання, часто вибирають кар’єру у сферах ІТ, економіки або наукових досліджень. Учні можуть мати такі якості:

добре розпізнають елементи, що повторюються;

добре розбираються в цифрах;

мають схильність до класифікації та групування об’єктів.

Як утримати увагу учнів, схильних до логічного стилю навчання? Такі діти найкраще засвоюють матеріал, який їм пояснюють із погляду логіки. Такий підхід легко застосовувати в точних науках, проте з іншими дисциплінами це потребує певних зусиль:

історія і географія – постарайтеся використовувати статистичні дані, пов’язані з окремими темами;

література – за допомогою методу класифікації можна вивчати літературні жанри;

музика – ви можете навчити дітей класифікувати музичні інструменти (духові, струнні й т. д.);

малювання – за допомогою логіки і математики можна пояснити дітям поєднання кольорів.

Пояснюючи ту чи ту тему дітям із логічним складом розуму, намагайтеся вибудувати систему. Якщо у вас виникають труднощі, запропонуйте самим учням доповнити або вдосконалити цю систему – їм це буде корисно.

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Фізичний і кінестетичний стиль

Кінестетики воліють взаємодіяти з об’єктами фізично. Вони мають такі якості:

віддають перевагу роботі руками;

енергійні, можуть від надлишку енергії барабанити пальцями по столу або качати ногою;

товариські, вважають за краще діяти, а не розмірковувати;

читання і письмо для них не є пріоритетом.

Учні, схильні до фізичного стилю навчання, становлять усього 5% дітей і схильні до професій, які передбачають фізичну активність. Наприклад, вони можуть стати пожежниками або спортсменами.



Ігри у класі / Фото learning.ua

Як утримати увагу учнів, схильних до фізичного стилю навчання? Основне в навчанні дітей-кінестетиків – правильно спрямувати їхню енергію. Під час уроків таким дітям потрібні перерви. Також допоможуть ігри й рухова активність.

Також ви можете використовувати такі стратегії:

заохочуйте фізичну активність на уроці (і не карайте дітей за те, що вони крутяться й відволікаються);

приведіть до ладу парти, щоб дітей ніщо не відволікало від навчання.

Соціальний і міжособистісний стиль

Учні, котрі схильні до соціального стилю навчання, віддають перевагу співробітництву та груповим формам роботи. Також вони мають такі якості:

яскраво виражені екстраверти;

у них хороші навички спілкування;

чуйні та схильні до співпереживання.

Учителям важливо розуміти, що не всі учні, схильні до соціального стилю навчання, легко спілкуються. Соціальний стиль більше описує обстановку, в якій їм найкраще вчитися, а не особливості сприйняття інформації.

Так учні, схильні до соціального стилю навчання, – це широка група учнів, серед яких можуть бути значні відмінності. Соціальний стиль не обов’язково означає, що діти люблять багато говорити.

Як утримати увагу учнів, схильних до соціального стилю навчання? Використовуйте групові форми роботи й презентації. Наприклад, ви можете застосовувати такі форми роботи:

розігрування за ролями історичних подій або сюжетів літературних творів;

вирішення математичних задач у групах;

обговорення тем у групах.

Діти, які схильні до соціального стилю навчання, люблять ділитися з однокласниками отриманими знаннями. Але щоб вони не відволікали інших, постарайтеся направити енергію дітей на користь усьому класу – давайте таким дітям індивідуальні завдання.

Усамітнений стиль

Учні, схильні до усамітненого стилю, можуть бути візуалами, аудіалами, кінестетиками, бути схильними до вербального або логічного стилю. Ці діти часто мають такі якості:

незалежні;

схильні до самоаналізу;

часто бувають замкнутими.

Як утримати увагу дітей, схильних до відокремленого стилю навчання? Важливо залучати таких дітей під час уроку. Роздавайте наочні матеріали або підручники та пропонуйте самостійно вивчити матеріал. Такі діти зможуть добре підготуватися й почуватимуться залученими.

Змішаний підхід до навчання

У великих класах учителю буває нелегко враховувати особливості всіх учнів, водночас важливо застосовувати елементи всіх стилів. Наприклад, ви можете проводити кожен урок в іншому стилі або поєднувати кілька стратегій.

Насамперед вам потрібно визнати, що у класі є учні з різними схильностями. Враховуйте це, коли плануєте подальшу роботу з класом.