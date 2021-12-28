У сільській школі на Харківщині навчається лише один учень: заклад можуть закрити

У Зміївській громаді на Харківщині в сільській школі навчається лише один учень. Очікується, що вже наступного року заклад взагалі закриють.

Наразі у школі є лише один клас, а в ньому вчиться єдиний учень. Школа розташована у селі Задонецьке і є філією Зміївського ліцею №1.

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Міський голова Змієва Павло Голодніков каже, що у 2022 році Задонецьку школу з одним учнем планують закрити рішенням сесії міськради.

Ми розглядаємо це питання. Учень навчається лише один на всю школу. У селі є підвіз автобусом до ліцею. Усі діти в селі вже перейшли до ліцею, один лише залишився,

– пояснив він.

Якихось подробиць про цього учня невідомо: ні в якому класі він навчається, ні як відбуваються його заняття, ні причини, чому дитину досі не перевели до ліцею.



Школа у селі Задонецьке

Міський голова додав, що у громаді також є малокомплектна школа у селі Красна Поляна. Там також мало учнів – 24 на всю школу, але її поки закривати не планують.

Додамо, що у селі Задонецькому, а даними останнього перепису населення у 2001 році, живуть 680 людей. Найближче місто – Зміїв.

До слова, у Стрийському районі Львівської області закінчили будівництво школи, яке тривало вже понад 30 років. Причиною затягування процесу був брак коштів. Спершу ремонтні роботи в будівлі з року в рік відкладали, а потім взагалі скасували. Деталі – читайте за посиланням.