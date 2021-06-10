Сільські школи та бібліотеки отримають швидкісний інтернет: уряд виділив майже пів мільярда

Уряд затвердив рішення про виділення 483 мільйонів гривень територіальним громадам для забезпечення їх інтернетом. Завдяки цьому проєкту вже цього року сільські школи та садочки зможуть підключитися до інтернету.

Громади, які пройшли попередній відбір, отримають гроші з держбюджету для проведення тендерів, після чого провайдери почнуть облаштовувати інтернет.

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Проєкту дозволить вперше підключити до інтернету 3,6 тисячі сіл. Йдеться про школи, дитячі садки, бібліотеки, будинки культури тощо.

Окрім того, для кожного з цих об’єктів за рахунок субвенції буде забезпечене покриття Wi-Fi, завдяки чому кожен учень чи відвідувач зможе скористатися швидкісним інтернетом.

У Мінцифри наголошують, що всі заклади, який будуть підключати за кошти субвенції, отримають безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року.

Результати розподілу коштів, а також перелік громад та сіл, кількість закладів, які отримають підключення – можна переглянути за посиланням.

До слова, в Україні планують переглянути викладання інформатики в школах. Тому дітей з вересня 2021 року будуть навчати інформатики ще з початкових класів, і робитимуть це за допомогою ігор.